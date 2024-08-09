Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yana olduklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, platformların sansür ve kısıtlamalarına karşı olduklarını vurguladı.

09.08.2024 16:28  Güncelleme: 17:16
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Instagram'a erişim engeli devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki konuşmasının ardından çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra konferans salonunda gazetecilerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

"YASAKÇI ZİHNİYET İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"

Son günlerde sosyal medyada platformlarıyla ilgili olarak yaşananlara yönelik soruya Bakan Uraloğlu, "Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın, burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten, nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa, nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız" dedi.

Ülke olarak gösterdikleri demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformlarının göstermediğini kaydeden Uraloğlu, "Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasaklı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz" sözleriyle durumu anlattı.

"BİZ DE GERÇEKTEN BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

Tüm sosyal medya platformları yönetimleriyle iletişim halinde olduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Dün tekrar bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz. Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükarda takip ediyoruz, denetliyoruz" ifadelerini kullandı.

ROBLOX'UN YASAKLANMASI

Bakan Uraloğlu, sözlerinin devamında, "Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili Adana'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararın gereğini biz BTK olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben şunu söyleyeyim; böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nerelerde olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Oradaki sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki çocuklarımızın adına üzülmüş oldum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu\'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Emre Bey: Çözmeyin kapalı kalsın 74 23 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Belli bir kitle var ki bu hükümete oy verip sonra merhamet bekliyor. Sadaka bekliyor. Ömürleri böyle geçer. 59 33 Yanıtla
  • ferhat eser: komple İnternetin fişini çekin gitsin yeter sıkıldık artık 58 22 Yanıtla
  • yeşil gözlü: Bir haftadan beri milleti ha açıldı ha açılacak diye oyalayıp durma. Verdiğin mantıklı Bi demeçte yok laf olsun beri gelsin 50 17 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Ufak ayrıntı diye bir şey yok! Instagram dolandırıcı kaynıyor...Bunlar önlenmezse açılmasının hiç bir anlamı yok!! 52 15 Yanıtla
  • emrah bakansız: niye kapattın niye açıyorsun açma kardeşim 42 9 Yanıtla
  • Çelikk: Açmayın istemiyoruz bakanım 32 17 Yanıtla
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  • Kamile nar: Ufak bir miktar mı kaldı dedi 16 4 Yanıtla
  • reisss kral: Instagram açmayın yapmayın etmeyin 14 5 Yanıtla
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