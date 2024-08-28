Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu KKTC\'de Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

KKTC Başbakanlığı Şeref Salonu'nda yapılan görüşmede KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de hazır bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada, KKTC'nin Türkiye ile imzaladığı İktisadi Mali İşbirliği Protokolü'nde altyapı için de önemli bir kaynak ayrıldığına işaret ederek, 2013 yılından sonra istikrarsız süren dönemde yarım kalmış projeleri hükümetlerinin tamamlayarak yarım proje bırakmayacaklarını söyledi.

Önceliklerinin altyapı hizmetleri olduğunun altını çizen Üstel, "Bizler yarım bırakılan projeleri birer birer bitirme noktasına geldik. Bugün temelini atacağımız ve ülkemizdeki büyük bir trafik karmaşasını ortadan kaldıracak olan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu Kavşağı şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Üstel, Ercan Havalimanı'nın yeni pisti ve terminal binasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile KKTC'ye kazandırdıklarını kaydederek, "Yeni Ercan Havalimanı'nın tamamlanmasıyla ülkemiz çağdaş bir havalimanına sahibi oldu. Havalimanımızın tamamlanmasıyla ülkemize büyük gövdeli uçaklar gelmeye başlamış, dolayısıyla ülkemize gelen turist sayısında da büyük artış yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türkiye ile KKTC arasında güzel bir işbirliği bulunduğuna dikkati çekerek, bu işbirliğini her geçen gün daha da geliştirdiklerini vurguladı.

Uraloğlu, bakanlık olarak KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman hazır olduklarını, KKTC'nin kalkınması için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Bir aylık bir süreden sonra tekrar KKTC'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uraloğlu, şunları söyledi:

"Stratejik ve jeopolitik önemi ile Doğu Akdeniz'in kalbi konumundaki beş asırlık Türk yurdu Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. İki ülke arasındaki işbirliği çok önemlidir. Lefkoşa Çevre Yolu'nun 4 kilometrelik kısmının temelleri bugün atılacaktır. Yolun gelecek yıl bitirilmesi hedeflenmektedir. Yolun bitirilmesi ile birlikte Lefkoşa trafiği büyük ölçüde rahatlatılmış olacaktır. Bunun yanı sıra bölünmüş yollar ve tek yollar da dahil yeni yollar yapılacaktır. Bu konuda güzel ilerlemeler kaydedilmiştir."

Bakan Uraloğlu, Töre ve Arıklı'yı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC temasları kapsamında ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda Başkan Zorlu Töre ile bir araya gelen Uraloğlu, daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında Bakan Erhan Arıklı ile görüştü.