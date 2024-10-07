Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeyi ziyaret etti Açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'teki selden en çok etkilenen bölgeyi ziyaretinde, "Bosna Hersek'i hiç bırakmadık, Allah'ın izniyle de bundan sonra hiç bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ülkede selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Buturovic Polje'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve buradaki çalışmaları yakından inceledi.

Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ciddi bir sel yaşandığını, metrekareye 350 kilogram yağış düştüğü bilgisini aldığını söyledi.

Heyelan sebebiyle de olayın boyutunun büyüdüğünü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile koordineli olarak bölgeye hemen ulaştığını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölgede 15 civarında ev yıkıldı, onların geçici ikametleriyle ilgili burada bir ihtiyaç var. Ben de ailelerle görüştüm, buradan ayrılmak istemediklerini söylediler. Bugün 20 tane konteynerimiz Kapıkule'den geçmiş, yarın inşallah burada olacak. Diğer 40 tanesi de bugün Türkiye'den yola çıkmışlar, onlar da gelecek. İçerisinde her şeyin olduğu o 21 metrekarelik konteynerlerden gerektiği kadar buraya göndermemiz söz konusu olacak. Türkiye olarak 'Biz neler yapabiliriz?' gayreti içerisinde olacağız. Bir kardeşimiz, 'Bizi sakın bırakmayın' dedi, biz Bosna Hersek'i hiç bırakmadık, Allah'ın izniyle de bundan sonra hiç bırakmayacağız."

Uraloğlu, Boşnakların 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremde yardıma koştuğunu belirterek, Bosna Herseklilere sel nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Selin yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin Türkiye'yi bilgilendirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgedeki durumla ilgili açıklama yaptığını aktaran Uraloğlu, "Benzer olayların yaşanmaması için hangi önlemlerin alınması gerekir noktasında istişare edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin katkılarıyla, hassasiyetleriyle bunları telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini, gelen yardımlarla birlikte sonuç almaya başladıklarını kaydetti.

Yolları kapanan köylerin yollarının açılması konusunda çalıştıklarını dile getiren Catic, kayıp olarak arananlardan 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, 3 kişinin de bölgede arandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu'na, sel bölgesinde yardım faaliyeti gerçekleştiren Türk kurumlarının temsilcileri de eşlik etti.