Ülkü İnanlı\'dan AKP’ye geçen Eren Ali Bingöl\'e Tuzla Meclisi\'nde sert tepki: 84 bin 94 seçmene özür borcunuz var

(İSTANBUL) İBB CHP Grup Başkanvekili ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, AKP'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e, partisinden ayrılmasının ardından katıldığı ilk Tuzla Belediye Meclisi toplantısında tepki gösterdi. İnanlı, "Seçimden sadece 2 yıl 4 ay sonra belediye başkanı, kendisine oy veren 84 bin 94 seçmenin arkasını döndü ve seçim sırasında rekabet ettiği parti olan AK Parti saflarına katıldı" dedi.

Tuzla Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısında söz alan İBB CHP Grup Başkanvekili ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçişini eleştirdi. Bingöl'ün 31 Mart 2024 seçimlerinde 84 bin 94 Tuzlalı'nın oyunu alarak belediye başkanı seçildiğini hatırlatan İnanlı, "Seçimden sadece 2 yıl 4 ay sonra belediye başkanı, kendisine oy veren 84 bin 94 seçmenin arkasını döndü ve seçim sırasında rekabet ettiği parti olan AK Parti saflarına katıldı" dedi.

İnanlı, Bingöl'ün AKP'ye geçişinin ardından yaptığı "Karşı mahalleden geliyorum, beni koruyun" şeklindeki açıklamasına da tepki göstererek, "Sizi seçen, size güvenen 84 bin 94 seçmenden özür dileyeceğinize, koruması altına girdiğiniz partiye seçmeninizi şikayet ediyorsunuz. Kendi eliniz ile seçmenin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına verdiği Tuzla Belediyesi'ni AK Parti'ye teslim ettiniz. Bir özür borcunuz yok mu?" dedi.

"AKP'YE GEÇİŞİNİZİN ZEMİNİNİ 22 HAZİRAN'DA HAZIRLADINIZ"

İnanlı, Bingöl'ün 22 Haziran'da gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısındaki açıklamalarına da dikkat çekti. Bingöl'ün söz konusu toplantıda İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu emsal transferi konusunda suçladığını hatırlatan İnanlı, "Ben emsal transferinin sorununu çözecektim ama İBB engel oldu" açıklamasının AKP'ye geçiş sürecinin zeminini hazırladığını savundu.

İnanlı, Bingöl'e şu soruları yöneltti:

"15 Mayıs 2026 günü askıya çıkardığınız emsal transferi imar planını, 1025 parseldeki planı, 15 Haziran günü, tam da askının son günü neden indirdiniz? Madem bu kadar cesurdunuz, neden planı kesinleştirmediniz? Tuzlalıların mağduriyetini neden çözmediniz?"

"İBB TEFTİŞ KURULU RAPORUNDA ÇARPICI TESPİTLER VAR"

Konuşmasının önemli bölümünü Tuzla'daki emsal transferleriyle ilgili tartışmalara ayıran İnanlı, İBB Teftiş Kurulu raporunda yer aldığını belirttiği tespitleri Meclis kürsüsünden açıkladı.

İnanlı raporda, "Bir kez kullanılması gereken bir imar hakkının 185 farklı parsele aktarıldığını, Belediyeye devredilmesi gereken alanların kamuya devredilmediğini, 669 adet mükerrer işlem tespit edildiğini, emsal transferlerinin aynı noterde üç kişinin vekaletle muvafakatiyle gerçekleştirildiğini, 1.025 alıcı parselin 884'ünde transfer evraklarının eksik olduğunu, toplam 520 bin metrekare emsale esas fazladan inşaat alanı oluşturduğu yönünde tespitler bulunduğunu" söyledi.

İnanlı, söz konusu tespitlerin ardından raporun Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tuzla Belediyesi'ne gönderildiğini belirterek Bingöl'e, "Madem ortada suç yoktu, siz bunları sonuna kadar savunuyordunuz ve Tuzlalıyı düşünüyordunuz; neden 'Teftiş Kurulu raporu hatalıdır' demediniz?" diye sordu.

"SORUNU ÇÖZMEK YERİNE, SORUNUN KAYNAĞINI YARATANLARLA AYNI SAFLARA GEÇTİNİZ"

İnanlı, emsal transferleri konusunda önceki Tuzla Belediye Başkanı AKP'li Şadi Yazıcı dönemine de dikkat çekti.

İBB'nin 2023 yılından itibaren Tuzla Belediyesi'nden konuya ilişkin bilgi ve belge istediğini belirten İnanlı, önceki dönemde belediyenin binlerce dosyanın tamamının incelenmesinin iş yükünü artıracağı gerekçesiyle belgeleri parsel bazında istemesini talep ettiğini aktardı.

İnanlı, Bingöl'ün göreve geldikten sonra söz konusu usulsüzlüklerden haberdar olduğunu, ancak Tuzla Belediyesi olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmadığını savundu.

"Bunu bile yapmadınız. Tespit ettiğiniz hiçbir usulsüzlüğü ortaya çıkarmadınız. Suça ortak oldunuz" diyen İnanlı, Bingöl'ün iki yıl boyunca "İBB vatandaşın sorununu çözmedi" diyerek İBB'yi suçladığını, ardından ise "sorunun kaynağını yaratanlarla aynı saflara geçtiğini" söyledi.

"BENİM OY İSTEDİĞİM BAŞKAN BU BAŞKAN DEĞİLDİR"

Toplantıda Bingöl ile İnanlı arasında karşılıklı tartışma da yaşandı. Bingöl, kendisine yöneltilen "suça ortak oldunuz" ifadesine karşı çıkarak, "Benim hakkımda suça ortak olmak bir suçtur. Böyle bir iddianız varsa belgeleriyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunun" dedi.

İnanlı ise Bingöl'ün sözlerine, İBB Teftiş Kurulu raporuna ve Meclis'teki işlemlere işaret ederek yanıt verdi. Konuşmasının sonunda 31 Mart 2024 seçimlerinde Bingöl için oy istediğini hatırlatan İnanlı, "Ben burada Sayın Başkan için oy istediğim, mahalle mahalle gezdiğim Tuzlalı seçmenlerden özür diliyorum Sayın Başkan adına" dedi. İnanlı sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim oy istediğim başkan bu başkan değildir, Tuzla halkına özür borcunuz var Sayın Başkan"

İnanlı, konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, CHP'li belediye başkanlarına ve tutuklu siyasi yol arkadaşlarına selam göndererek, "Hiçbir tehdide boyun eğmeden direnen, mücadele eden, halkın iktidarı için doğruları söylemekten asla vazgeçmeyen tüm yol arkadaşlarıma selam gönderiyorum" dedi.