Ülküköy Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ülküköy Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ülküköy Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
23.07.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'daki Ülküköy Göleti, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle sulama ihtiyacını karşılayamıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 43 yıldır tarım arazilerini sulayan Ülküköy Göleti, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle son 5-6 yıldır yaz mevsiminde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İlçeye bağlı kırsal Dedeköy, Hasköy ve Ülküköy mahallelerinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret onayı alınan tarımsal ürünlerin de yetiştirildiği arazilerin sulanmasında yararlanılan Ülküköy Göleti'nin suyu ciddi oranda çekildi.

Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki yüzlerce metrelik çekilme ve tabanda oluşan çatlaklar, dronla görüntülendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, Bursa Ovası'nın verimli topraklara sahip, sebze ve meyve açısından kıymetli sofra sunan bir bölge olduğunu söyledi.

Tarım kenti Bursa'da birçok baraj ve sulama göletinin bulunduğunu belirten Dindar, bunlardan birinin de Mudanya ilçesinde 3 mahallenin sulama ihtiyacını karşılayan Ülküköy Göleti olduğunu dile getirdi.

Dindar, tarımsal sulama, iklim değişikliği ve kuraklık gibi nedenlerle gölette çekilme olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"40 yılı aşkın süredir Hasköy, Dedeköy ve Ülküköy mahallelerinde çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandığı bir sulama göleti. Son 5-6 yıllık periyotlarda neredeyse kuruma noktasına geliyor. Su, ciddi anlamda çekiliyor. Özellikle yazın kuraklıkla mücadele ediyor. İklim değişikliği ve çevresel bazı risklerin de ortaya konmasıyla, sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarında maalesef kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son dönemlerde de gölette su miktarının ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. Su olmadan tarım yapabilmemiz ve saydığımız kıymetli ürünleri yetiştirebilmemiz mümkün değil."

"Bölgedeki tarımsal sulama ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi"

İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık sorununa karşı önlem alınması gerektiğini belirten Dindar, "Çiftçimizin burada su için ihtiyaç duyduğu kapasitedeki göleti sulama amaçlı kullanması önem arz ediyor. Bilinçsiz tüketim, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanacak tarımsal sıkıntıları da göz önüne aldığımızda bu anlamda çiftçiyi olumsuz duruma sürükleyebilecek bir sürece doğru gidiyoruz." dedi.

Dindar, bölgede yetiştirilen tarım ürünleri arasında AB tescili almış coğrafi işaretli ürünlerin de olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buralarda zeytin, üzüm, incir ve şeftali gibi bahçeler var. Bu gölet de bunların sulanmasında kullanılıyor. Dolayısıyla suyun olmadığı bir durumda verimden de bahsedemeyiz. İklim değişikliğiyle birlikte don, aşırı sıcaklıklar ve yağışların olması, zaten tarımsal anlamda bizleri sıkıntıya sokuyor. Soframıza gelen ürünün hem kalitesini hem verimini hem de miktarını etkiliyor. Dolayısıyla Ülküköy Göleti'nde de bu sulama kapasitesinin oldukça düşmesi ve göleti besleyen su kaynaklarında da akışın olmaması, kaçak ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle o bölgedeki tarımsal sulama ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi."

İlerleyen günlerde beklenen yağışların düşmemesi durumunda çiftçilerin zor durumda kalacaklarına dikkati çeken Dindar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki süreçteki yağışlara baktığımızda maalesef kurak bir yaz geçiriyoruz. Dönüp bahar aylarına baktığımızda da yağış aldık ama bu yağışlar metrekareye düşmesi gerekenden çok fazla ani yağışlar oldu. Ani yağışların toprağı beslemediğini, barajlarımız için çok anlamlı olmadığını, kışın kar yağışıyla ancak barajların sağlıklı biçimde dolduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 aylık periyot içerisinde de anlamlı bir yağış meteorolojik açıdan görünmüyor. Durum böyle devam ederse çiftçimizi zor günler bekliyor."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Mudanya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, bursa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülküköy Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti

11:06
Eurofighter anlaşması imzalandı İsrail ve Yunanistan şokta
Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 11:20:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ülküköy Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.