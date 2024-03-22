Uludağ'a Mart karı: 40 yıl sonra yeniden kar gördü
Uludağ'da kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı 58 santimetreye yükseldi
İzmir'den günübirlik Uludağ'a gelen Yunus Kaya, "Teleferikle geldik. 40 yıl sonra ilk kez kar gördük"
BURSA - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ'da sezonun bitmesiyle beraber pistler boş kalırken, hava sıcaklığının ani düşmesiyle kar kalınlığı 58 santimetreye yükseldi. İzmir'de yaşayan Yunus Kaya, ailece günübirlik teleferikle Uludağ'a geldiklerini ifade ederken, Sivas'ta çocukluğundan bu yana 40 yıl sonra ilk kez kar gördüğünü söyledi. Sezon kapanma noktasına geldiği için Uludağ'da pist ve telesiyejlerin boş kalması ise dikkat çekti.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hava sıcaklığının ani düşmesi, iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar ile birlikte kar kalınlığı 58 santimetreye yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ Oteller Bölgesinde kar kalınlığı, son yağışların ardından 58 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İlk defa geldiler hayran kaldılar
Kar görmek için İzmir'den Uludağ'a geldiklerini söyleyen Nusret Kaya, "Uludağ çok güzel bir yer. İlk defa geliyorum. Geziyoruz, yemek yiyoruz çok fazla bir şey yapmıyoruz. Sadece kayak ve arada bir telesiyej ile yukarıya çıkıp geliyoruz. Kar görmeye gelen İzmirlileriz. Eşim ve babamla birlikte geldik o karı daha çok seviyor oynuyor" şeklinde konuştu.
40 yıl sonra yeniden kar gördü
En son çocukluğunda kar gördüğünü söyleyen Yunus Kaya, "Baba oğul ve gelinimle beraber geldik. İzmir'de kalıyoruz. Uludağ'ı görelim dedik. 40 senedir kar görmedik biz. 40 sene önce memleketim Sivas'ta olduğu için biliyordum. Ama 40 senedir İzmir'de yaşıyorum kar falan görmedik. Gidelim teleferik ile çıkalım dedik. Çok şahane bir manzarası var çok güzel" dedi.
İzmir'den gelip karın tadını çıkardılar
İzmir'de yaşadıkları için genellikle yaz tatilini tercih eden Çiğdem Kaya, "Kaymaya çalıştık ama denize daha alışık olduğumuz için bize kaymayı öğreten hocamız emekliye ayrıldı. 'Siz denizde yüzmeye devam edin' dedi. Kar görmüş İzmirli olarak karlara yatıyoruz. Birbirimize kar atıyoruz" ifadelerini kullandı.
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