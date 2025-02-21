Uludağ'da Kar Rekoru: Kayak Keyfi Zirvede - Son Dakika
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Uludağ'da Kar Rekoru: Kayak Keyfi Zirvede

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Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kayak tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

21.02.2025 17:15
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Uludağ'a son 20 yılın kar rekorunu kırdı

Kayak tutkunları hafta sonu akını için zirveye akın etti...

Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti, hafta sonu için kayak tutkunları akın etti

Zirve kara teslim oldu, pistler cuma gününden doldu taştı

BURSA - Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ son 20 senenin en soğuk aynı zamanda en verimli kışını yaşıyor. Zirvede hava sıcaklığı eksi 14 derecelere ulaşırken kar kalınlığı ise 2 metreyi geçti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da zirvede adeta kar coşkusu yaşanıyor. Son 20 yılın sert ve yağışlı geçen kışı hem tatilcileri hem de otelcileri mutlu etti.

Dün akşam saatlerinden itibaren iyice bastıran yer yer tipiye dönen kar yağışının etkisiyle pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, hava sıcaklıkları da sıfırın altında eksi 14 dereceye kadar düştü.

Yoğun kar yağışı zaman zaman dağ yolunda ulaşımın aksamasına sebep oldu. Ekipler 7-24 kar mesailerini sürdürdü. Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Gün içerisinde tipi şeklinde yağan kar yağışına aldırış etmeyen turistler ise Uludağ'da kayak yapmanın tadını çıkardı. Pistlerde acemi kayakçıların düşüşleri kameralara yansıdı.

Kayak tatili için İstanbul'dan Uludağ'a gelen Onur Aktaş, "İstanbul'dan arkadaşlarımla birlikte geldim. İlk gelişimiz ama umarım keyifli bir tatil olacak bizim için. Pazar gününe kadar buradayız. Geleli henüz 1 saat oldu ama oldukça keyif aldık. Bu kadar yoğun olacağını bilmiyorduk. Yollar da biraz buzlu, gelenler dikkatli gelsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Kar Rekoru: Kayak Keyfi Zirvede - Son Dakika

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