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Uludereli öğrenciler şehit polisin ismi verildiği kütüphanede sınavlara hazırlanıyor

Çalışma ortamı bulamayan öğrenciler Z kütüphanesinde ders çalışıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1996 yılında teröristlerce girilen çatışma sonucu şehit olan polis memurunun ismi Uludere'de okulun kütüphanesine verildi. Sınavlara hazırlanan lise öğrencileri şehit polis memuru Yusuf Kanat kütüphanesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

İlçede 1996 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şahadet şerbeti içen polis memuru Yusuf Kanat'ın ismi Uludere ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki Z kütüphanesine ismi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ÇOGEP, yıllar önce şehit olan polis memurunu unutmadı.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler, burada öğretmenleri eşliğinde sınavlara hazırlanıyor. Modern donatılan kütüphane içinde yüzlerce kitapın yanı sıra bilgisayar ve dinlenme alanları mevcut. Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlığın günde 1 saat kitap okuma projesiyle beraber öğrenciler haftada 3 gün kitap okuyor.

Lise son sınıf öğrencileri evde çalışma ortamı olmadığından Z kütüphanesinde akşam saatlerine kadar kitap okuyup ders çalışıyor.

Son sınıf öğrencisi Ayşegül Tong, sınava hazırlandığını, çok stresli bir süreç yaşadıklarını söyledi. Tong, evde çalışma olmadığı için burada çalışıp kitap okuduklarını belirtti.

Ozan Tong ise, günde 2 saat burada çalıştığını dile getirerek, "Z kütüphaneleri çok verimli oluyor. Burada çok güzel vakit geçiriyorum" dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Aysel Özseven de, Z Kütüphanelerinin çok yaralı olduğunu değerlendirerek, "Öğrencilerimiz burada güzel vakit geçirip çalışıyor. Yüzüncü yıla özel 19 Mayıs'a kadar okuma projesi var. Her gün kitap okuyor öğrenciler" ifadelerine yer verdi.