Ulusal ve uluslararası basın mensupları Adıyaman'da deprem çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Ulusal ve uluslararası basın mensupları Adıyaman'da deprem çalışmalarını yerinde inceledi

Ulusal ve uluslararası basın mensupları Adıyaman\'da deprem çalışmalarını yerinde inceledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen geziye katılan 34 basın mensubu, Adıyaman'da yapılan deprem çalışmalarını yerinde gözlemledi. Vali Osman Varol, depremlerin etkilerini anlattı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basın mensupları, Akpınar köyünde tamamlanan köy afet evlerini gezdi ve TOKİ tarafından yapılan konutların kalitesini övdü.

10.02.2024 15:19
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 34 basın mensubuna yönelik 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'a gezi düzenledi.

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de gazetecilerin yer aldığı 34 basın mensubuna, Adıyaman Valiliğinde depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Vali Osman Varol, toplantıda, depremlerde binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 bin 112 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti.

Basın mensupları daha sonra Akpınar köyünde yapımı tamamlanan köy afet evlerini gezdi.

Özbekistanlı basın mensubu Murat Xocayoröğlu, AA muhabirine, depremler sonrası yapılan kalıcı konutların hızla yükseldiğini aktararak, "Adıyaman'da evler güzel bir şekilde ilerliyor. Hatta bazı köy evleri tamamlanmış ve güzel olmuş, her şey düşünülmüş. TOKİ tarafından yapılan konutların çok güvenli olduğunu öğrendik, insanların burada yaşaması için konforlu evler yapılıyor." dedi.

Türkmenistanlı gazeteci Saltanat Uzakbaykızı ise depremlerde yıkımların ardından büyük bir çalışmanın olduğunu gördüklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki konutları gezdiklerini anlatan Uzakbaykızı, "TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda her şey düşünülmüş ve çok güzel olmuş bazıları 3 odalıydı. İnsanlar burada sıcak yuvalarını kavuşurlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulusal ve uluslararası basın mensupları Adıyaman'da deprem çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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