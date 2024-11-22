Uluslararası Açık Bilim İnisiyatifi Başlatıldı - Son Dakika
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Uluslararası Açık Bilim İnisiyatifi Başlatıldı

Çin, Brezilya ve Güney Afrika ortaklaşa bilim işbirliği inisiyatifi başlattı; açık bilim vurgusu yapıldı.

22.11.2024 16:58
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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliği arasında ortaklaşa Uluslararası Açık Bilim İşbirliği İnisiyatifi başlatıldı.

Tam metni perşembe günü Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmen açıklanan inisiyatif, bilim ve teknoloji gelişimi için açık, adil, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir küresel ortam oluşturmayı hedefliyor.

Uluslararası Açık Bilim İşbirliği İnisiyatifi ayrıca Küresel Güney ülkelerine fayda sağlamak üzere küresel bilimsel ve teknolojik inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. İnisiyatif metninde açık ve sürdürülebilir bilim-teknoloji inovasyonunun, küresel ekonominin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı biçimde büyümesine katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

İnisiyatif, hükümetler, bilim toplulukları, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların, bilim-teknoloji inovasyon personeli ve kaynaklarının küresel ölçekte serbest dolaşımını desteklemesi ve tüm paydaşların açık bilim davasına hakkaniyetli katılımı ve bu hususta eşit muamele görmelerini sağlamasını öngörüyor.

Bilimsel bilginin kamuya açık olması gerektiği vurgulanırken bilimsel uygulamaların çeşitli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması gerektiği ifade edilen metinde tüm ülkelerin hükümetlerinin, açık bilim yatırımlarını artırmaları ve büyük bilimsel araştırma altyapılarının ortaklaşa inşası, paylaşımı ve bunlara yönelik işbirliğini teşvik etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, Teknoloji, Brezilya, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Açık Bilim İnisiyatifi Başlatıldı - Son Dakika

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