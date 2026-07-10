Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail Açıklaması

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İsrail'in martta Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 12'si çocuk 24 sivilin ölümüne yol açan 3 hava saldırısının "savaş suçu" olarak soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Londra merkezli Örgütten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 6, 12 ve 13 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde Sur bölgesindeki Thakana Mahallesi, Sayda bölgesindeki Irkay köyü ve Nebatiye bölgesindeki Rahbat Mahallesi'nde sivil evleri yok eden 3 saldırısının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda yaşları 5 ila 16 arasında değişen 12 çocuk, hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 6 kadın ve 6 erkeğin öldüğü ve en az 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Toplanan delillere göre Örgütün, bu hava saldırılarının her birinde, İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmak için makul dayanağa sahip olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bu ihlaller arasında siviller ile askeri hedefler arasında ayrım yapılmaması, sivillere veya sivil nesnelere yönelik saldırılar düzenlenmesi ya da sivillere verilecek zararı en aza indirmek için uygulanabilir tüm önlemlerin alınmamasının yer aldığı kaydedildi.

"İsrail ordusu, Lübnan'da çocuklar dahil tüm aileleri yok etti"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Kristine Beckerle, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bir haftada İsrail ordusu, Lübnan'da aralarında bir düzine çocuğun da bulunduğu tüm aileleri yok etti ve sivil yaşamlara karşı umursamazlık sergiledi. Bu yıkıcı savaş suçları döngüsü sona ermeden önce daha kaç aile çocuklarının vücut parçalarını enkazdan çıkarmak zorunda kalacak? Uluslararası toplum, şimdi harekete geçmeli, devletler, İsrail'e derhal kapsamlı silah ambargosu uygulamalı ve sorumluları soruşturmak ve yargılamak için evrensel ve ülke dışı yargı yetkisini kullanmalı."

ABD arabuluculuğunda varılan son İsrail-Lübnan anlaşmasının adaletin önünde yeni engel haline gelebileceğine ilişkin artan endişeler bulunduğuna dikkati çeken Beckerle, bunun mağdurların hesap verebilirliğe ulaşma yolunu engelleyebileceğinin altını çizdi.

Beckerle, "Bu saldırılardan sağ kurtulanların ve tanıkların paylaştığı dehşet verici tanıklıklar, hukuka aykırı İsrail saldırıları için tam cezasızlığın pratikte ne anlama geldiğine dair ürpertici bakış sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Lübnan makamları, kararlı şekilde harekete geçmeli"

Lübnan makamlarına da çağrıda bulunan Beckerle, "Lübnan makamları, Uluslararası Ceza Mahkemesine kendi topraklarındaki suçlar üzerinde yargı yetkisi tanıyarak, uluslararası adalet çabalarını destekleyerek ve uluslararası hukuk kapsamındaki suçlara ilişkin güvenilir, bağımsız iç soruşturmalar başlatarak kararlı şekilde harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Beckerle, ülke içinde ve uluslararası düzeyde koordineli eylem olmadan savaş suçları ve cezasızlık döngüsünün görünürde sonu olmadan devam edeceğine dikkati çekti.