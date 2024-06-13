Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi Malatya'da Son Buldu

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Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" sona erdi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan kongrenin 5. oturumuna çevrim içi bağlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Afet Acil Durum ve Koordinasyon Daire Başkanı İlker Ünsal, afetlerde sosyal hizmetlerin önemine değindi.

Afette ev eşyaları zarar gören hanelere yönelik yardımda bulunulduğunu dile getiren Ünsal, "Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD gibi kurumların zarar tespiti neticesinde eşyası zarar gören hanelerimize 50 bin liraya kadar eşya zararlarına yönelik destek yardımımız mevcut ve halen devam etmekte." diye konuştu.

Geçen yıl 5 Şubat'ta Kızılcahamam'da eğitimde olduklarını ve 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde ekiplerin yardım için yola çıktığını anlatan Ünsal, şöyle devam etti:

"800 kişi, 60 araçla afet bölgesine hareket ettik, 8. saatte deprem bölgesindeydik. Ben yolda Elbistan depremine yakalandım. Hızlı bir şekilde daha önceden belirlenmiş depolarımızı açarak 12 ayni bağış deposunu ilk 8 saatte faaliyete soktuk. İlk 48 saatte ise yaklaşık 2 bin 50 bağış tırının depolarımıza kabulünü sağlayarak 7 milyondan fazla ürünün dağıtımını hızlı şekilde gerçekleştirdik."

MEB Bütçe ve Performans Dairesi Başkanı Gökhan Günyar, depremden sonra ilk müdahale, barınma hizmetlerinin önem kazandığını söyledi.

Bakanlığın MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) bulunduğunu belirten Günyar, "5 bin kişiden oluşuyor ve Bakanlığımızca bu sayının 31 Aralık 2024'e kadar 10 bine çıkarılması hedefimiz var." dedi.

Depremden sonra hasar tespiti ve eğitim kurumlarının analizini yaptıklarınıaktaran Günyar, "Bu kapsamda 1591 eğitim binasının 1175'inin yıkım, 416'sının ise tahkikine ilişkin karar aldık. Deprem sonrasındaki faaliyetleriden biri barınma hizmetleri oldu. 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bunların yaklaşık yüzde 50'si deprem bölgesi illerine atandı." ifadelerini kullandı.

Günyar, deprem bölgesina atanan öğretmenlerin barınması için 11 bin 76 konteyner kurduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu ise afet planlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Afet olduktan sonra herkesin müdahale yapmak için canı gönülden çalıştığını hatırlatan Şamiloğlu, "Depremin ilk gecesinde sadece Malatya'daki spor salonunda 20 bin kişi kaldı, ilk bir haftadan sonra bu sayı 8 bine kadar düştü. Spor salonu afet sırasında barınma olarak kullanıldı. 500 bine yakın kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ikame etti, çadır ve konteyner verilene kadar. Bugün ülkemizin yurtları 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıyor ve dünyanın en büyük konaklama hizmeti sunan birimimiz. Bunu ülke olarak başarmışız." diye konuştu

Prof. Dr. Mitsuru Hisata ise Japonya'da yaşanan depremlere ilişkin bilgi verdi.

Doktor Öğretim Üyesi İkuko Murokami ise afetlerde yaşlılarda can kayıplarının fazla olduğunu, bunun yaşlıların vücut direncinin düşük olmasından kaynaklandığını anlattı.