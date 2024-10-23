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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'nun 19'uncusu için başvurular başladı. Sempozyuma başvurular, 1 Kasım'a kadar devam edecek.

2004 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na başvurular başladı. Alanya Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğiyle, 20 Kasım-20 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak organizasyon boyunca halk da heykel yapım sürecini gözlemleme fırsatı bulacak.

Sanatçıları jüri üyeleri belirleyecek

Kasım ayında toplanacak jüri üyeleri, katılımcılar arasından değerlendirmelerde bulunduktan sonra sempozyuma katılmaya hak kazanan sanatçıları belirlenecek. Bir aylık sempozyum süresince usta sanatçılar, mermer blokları yontarak sokak heykelleri yapacak. Yontulan eserler, 20 Aralık'ta Belediye arkasında hazırlanan alanda sergiye sunulacak. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini rahatlıkla fotoğraflayacak ve inceleyebilecek. Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, 1 Kasım'a kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formlarını doldurulduktan sonra 'alanyasemp@gmail.com' adresine mail atarak başvuru işlemlerini yapabilecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festivale ilişkin, "Uluslararası heykel sempozyumumuz, halkımızı sanatın bu dalı ile de bir araya getirmesiyle Alanya'mızda önemli bir yer edinmiştir. Bu sempozyumun amacı, kentin kültürel mirasını ve sanatsal kimliğini geliştirmek, halka sanatı daha erişilebilir kılmak, Alanya'nın uluslararası arenada tanıtımını yapmak ve Alanya'ya nitelikli çağdaş sanat yapıtları kazandırmak. Bu yıl da kasım ve aralık ayı boyunca halkımızı sempozyum alanımızda sanat ve sanatçılarla iç içe görmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.