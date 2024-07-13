Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda Özbekistan birinci oldu - Son Dakika
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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda Özbekistan birinci oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın 36. finali, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği final gecesinde, dans toplulukları performans sergiledi ve jüri tarafından değerlendirildi. Renkli kostümleriyle ülkelerini temsil eden topluluklar, dans gösterileriyle büyük beğeni topladı. Yarışmanın finalinde Bulgaristan üçüncü, Türkmenistan ikinci ve Özbekistan birinci oldu.

13.07.2024 01:31
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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 36'ncısı düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki final gecesine, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecede performans sergileyen dans toplulukları, jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

Renkli kostümleriyle ülkelerini temsil eden topluluklar, dans gösterileriyle sanatseverlerden beğeni topladı.

Yarışmanın finalinde Bulgaristan üçüncü, Türkmenistan ikinci ve Özbekistan birinci oldu.

Kaynak: AA

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