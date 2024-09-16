Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu Coşku İçinde Koşuldu - Son Dakika
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Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu Coşku İçinde Koşuldu

Ayvalık'ta düzenlenen 2'nci Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na yerli ve yabancı bin sporcu katıldı. Maratonun kupaları Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından dereceye girenlere takdim edildi.

16.09.2024 15:10  Güncelleme: 17:14
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(BALIKESİR)- Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, yerli ve yabancı bin sporcunun katılımıyla koşuldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dereceye girenlere maratonun kupalarını takdim etti.

Ayvalık'ta bugüne kadar düzenlenen ikinci yarı maraton olma özelliği taşıyan organizasyonda 21, 10 ve 5 kilometre parkurları koşuldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl özel bir etkinliğin gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Balıkesir vizyonuyla uyumlu olacak

2'nci Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu ev sahipliğinde 5, 10 ve 21 Kilometre uzunluğundaki yarışlara yerli ve yabancı koşucular katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Dereceye giren ve müsabakalara katılan tüm sporcularımızı kutluyoruz. Bu organizasyonun hem bölgenin turizm sezonunu uzatarak gelirlerini artırmasını sağlayacak hem de, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin "İki Deniz Bir Şehir, Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir" vizyonuyla da uyumlu olacak" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi'nin, ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, Balıkesir Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ortaklığında düzenlenen maratonun Çamlık Paşalimanı'ndan başlayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu Coşku İçinde Koşuldu - Son Dakika

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