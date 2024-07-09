Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor

Bornova Belediyesi, 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri'ni düzenleyerek sinemaseverleri bir araya getirecek. Etkinlikte kısa film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler ve seminerler yer alacak.

09.07.2024 14:06  Güncelleme: 14:33
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri ile sinemaseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi ve Dramalılar Köşkü'nde, Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde kısa film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, seminerler, afiş sergisi ve Pitching Platformu'nu sinemaseverlerle buluşturacak.

Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin geleceğin sinemacılarını yetiştirme hedefiyle sektöre önemli katkı sağladığını belirterek, "Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri ise ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyor ve Bornova'yı uluslararası bir kültür merkezi haline gelmesine destek oluyor. Gençlerin sinema dünyasına adım atmasına, yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyan bu etkinlik, her yıl daha da büyüyerek devam edecek" dedi.

Kısa film başvuruları başlıyor

Kısa film başvuruları ise 10- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında kabul edilecek; başvurular, 'www.bornova.bel.tr' ve 'www.filmfreeway.com/bkfg' adresleri üzerinden yapılabilecek. Detaylı bilgi ve iletişim için 'bkfg@bornova.bel.tr' adresine veya Instagram'dan @bornovakisafilmgunleri hesabına ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor - Son Dakika

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