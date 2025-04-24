Uluslararası Çocuk Festivali Mersin'de Coşkuyla Kutlandı

(MERSİN)- 2. Yenişehir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında 7 ülkeden Mersin'e gelen çocuklar, kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle 23 Nisan'ı kutladı.

2'nci Yenişehir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Gürcistan, Sırbistan, Rusya, KKTC, Kuzey Osetya, Moldova ve Kazakistan'dan Mersin'e gelen onlarca çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kushimoto Sokağı'nda kutladı.

Yenişehir Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji iş birliğiyle kente gelen ve 5 gün boyunca Mersin'in çeşitli noktalarında gösteriler yapan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yöresel kıyafetleriyle sokakta yürüyen ve vatandaşları selamlayan çocuklar, daha sonra dans gösterilerini sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kushimoto Sokağı'nda sahne alan çocuk grupları, ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi. Yöresel kıyafetleri, enerjik müzikleri ve neşeli koreografileriyle bayramın coşkusunu sokağa taşıyan çocuklar, dostluk mesajları verdi. Yenişehir Belediyesi, festivali geleneksel hale getirerek çocuklar arasında kültürel bağları güçlendirmeyi ve farklı ülkelerden gelen çocukları buluşturmayı amaçlıyor.