Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Bin Çocuk Eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Bin Çocuk Eğlendi

14.09.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bin çocuğun katılımıyla çeşitli atölye ve etkinliklere ev sahipliği yaptı. Pişmiş toprağın sanatı öğrenen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde keyifli bir hafta geçirdi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 17'ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen atölyelere yaklaşık bin çocuk katıldı.

17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturdu.

Başladığı günden bugüne kadar Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki çocuk sanat ve kültür merkezinde eğitim gören ve birçok kurumdan gelen yaklaşık bin öğrenci, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen sempozyum çalışmalarına tanık oldu. Burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfeden öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde sanatçı çalışmalarını inceledi.

Atölyeler düzenlendi

Sempozyum alanında çocuklar için gerçekleştirilen eğlenerek öğren atölyesi, rekreasyon etkinlikleri, çocuk çamur atölyesi, oyun alanı ve kiremit boyama etkinliği ile yaklaşık bin çocuk sanat dolu hafta geçirdi. Etkinliklere katılan çocuklar da keyif aldıklarını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sempozyum, Eskişehir, Güncel, Eğitim, Kültür, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Bin Çocuk Eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:20:35. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Bin Çocuk Eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.