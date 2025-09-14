Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Bin Çocuk Eğlendi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 17'ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen atölyelere yaklaşık bin çocuk katıldı.

17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturdu.

Başladığı günden bugüne kadar Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki çocuk sanat ve kültür merkezinde eğitim gören ve birçok kurumdan gelen yaklaşık bin öğrenci, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen sempozyum çalışmalarına tanık oldu. Burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfeden öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde sanatçı çalışmalarını inceledi.

Atölyeler düzenlendi

Sempozyum alanında çocuklar için gerçekleştirilen eğlenerek öğren atölyesi, rekreasyon etkinlikleri, çocuk çamur atölyesi, oyun alanı ve kiremit boyama etkinliği ile yaklaşık bin çocuk sanat dolu hafta geçirdi. Etkinliklere katılan çocuklar da keyif aldıklarını belirterek memnuniyetini dile getirdi.