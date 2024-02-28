Uluslararası Hukuk Profesörü: İsrail, Gazze\'de her gün savaş suçları işliyor

Norveç'teki Oslo Üniversitesi İnsan Hakları Merkezinden Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Profesörü Gentian Zyberi, İsrail'in Gazze'yi işgalinde "her gün savaş suçları işlediğini" belirterek, "(Gazze'de) Aç bırakma politikası uygulandığı açık." dedi.
Profesör Zyberi, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bölgedeki duruma ilişkin risklerin sürdüğünü aktaran Zyberi, "Gazze'de her gün savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleniyor. Soykırım riski hala sürüyor." ifadelerini kullandı.
Zyberi, Gazze'deki durumun askeri bir çözümü olmadığına işaret ederek, "Filistin halkının, 1948'den bu yana engellenen kendi kendini yönetme hakkını artık garanti altına almak için kesin sınırları olan kesin bir siyasi çözüme ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.
Gazze'de yaşananlara ilişkin Zyberi, "Kökündeki sebep, sona ermesi gereken ancak hala süren İsrail işgalidir." dedi.
"Bence bu çifte standart şimdi sona ermeli"
Zyberi, Filistin topraklarında, son verilmesi gereken 56 yıldan uzun süren bir İsrail işgali olduğunun altını çizerek, Filistinliler için Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) hareketinin, İsrail'in uluslararası hukuka uymasının sağlanması için bu ülkeye ekonomik ve kültürel yaptırımlar uygulanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.
Bazı devletlerin, İsrail'in ihlallerine yaptırım uygulamak yerine yalnızca endişelerini dile getirdiğini gördüklerini söyleyen Zyberi, bu devletlerin, başka ülkelerin uluslararası hukuku ihlallerine ise çeşitli yaptırımlar uyguladıklarını dile getirdi.
Zyberi, devletlerin tavırlarındaki bu farklılığa ilişkin "Bence bu çifte standart şimdi sona ermeli, çünkü devletler bu konuda rollerini üstlenmiyor." dedi.
Birçok ülkede, İsrail'i desteklemesi veya yardım etmesiyle bilinen kurumlara veya şirketlere karşı yapılan boykotların "kısmen başarılı" olduğunu vurgulayan Zyberi, "Bence hükümetlerin duruşu, devlet politikaları, hedefli yaptırımlar, yasa dışı yerleşim alanlarında ekonomik yaptırımlar gibi eylemler, yalnızca insanlara bel bağlamaktan çok daha etkili." diye konuştu.
"İsrail'e daha fazla silah sağlamak yerine derhal ateşkes çağrısı yapmalı"
Zyberi; ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden İsrail'e askeri yardım yapılması, fon sağlanması gibi konuları da değerlendirdi.
Uluslararası hukuka göre devletlerin, yasa dışı bir durumun durdurulması için söz konusu tarafa yardım yapmama yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Zyberi, Filistin'in işgalini örnek vererek Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı İsrailli yerleşimcilere yatırım yapan firmalara ekonomik yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.
Zyberi, "Ancak bu yükümlülüğe ilişkin, hükümetlerden çok az faaliyet görüyoruz." dedi.
Gazze'de yaşamını yitiren kişilerin artan sayısına dikkati çeken Zyberi, "Enkaz altındakiler, bu sayıya dahil değil, ayrıca Gazze'de çoğu hastane işlev dışı çünkü saldırı altındaydılar, tedarik sağlanmadı. Bu operasyona ilişkin tam sayıyı bilemiyoruz. Sayılar, çok daha yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.
Zyberi, Avrupa ülkeleri ve ABD'den İsrail'e yapılan silah yardımlarına ilişkin ülkelerin uluslararası hukuka göre soykırımı önleme yükümlülüğü olduğunu kaydetti.
Söz konusu silah yardımlarını "devletlerin sorumsuz davranışı" olarak niteleyen Zyberi, "Devletler, uluslararası hukuk yükümlülüklerini ciddiye almalı ve İsrail'e daha fazla silah sağlamak yerine derhal ateşkes çağrısı yapmalı. Bölgede daha çok insani sistem için, Gazze'nin yeniden inşası için ve belirli bir zaman çerçevesinde iki devletli çözüm için çalışmalılar." ifadesini kullandı.
"(Gazze'de) Aç bırakma politikası uygulandığı açık"
Zyberi, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Gazze'de soykırımı engellemesi için gerekli tedbirleri alması hükmüne ilişkin kararına değindi.
Tedbir kararının çıkmasına rağmen bölgede hayatını kaybeden sivillerin sayısının arttığına işaret eden Zyberi, bölgeye yardım kamyonlarının giremediğine ve yardımın dağıtılmasında karşılaşılan zorluklar olduğuna dikkati çekti. Zyberi, "İnsani durum, daha iyi bir duruma gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Zyberi, İsrail'in saldırılarına ilişkin "Bence, İsrail'in UAD'nin kararlarına uymadığını söylemek doğru bir çıkarım olur." ifadesini kullandı.
Gazze'deki sivillerin, kıtlığın ve açlığın eşiğinde olduğunun altını çizen Zyberi, "(Gazze'de) Aç bırakma politikası uygulandığı açık." dedi.
Zyberi, Gazze'deki Filistinlilerin "yavaş yavaş açlıktan ölmeye veya Mısır'a doğru ilerlemeye" zorlandığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Hukuk Profesörü: İsrail, Gazze'de her gün savaş suçları işliyor - Son Dakika
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Niğde'deki bir iş merkezinin 6'ncı katından apartman boşluğuna düşen çocuk, İSG yönetmeliği çerçevesinde çekilen güvenlik ağı sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu. Oyun oynarken ailenin dikkatsizliği sonucu düşen çocuk, temizlik görevlisi tarafından fileden çıkarıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan ihanet videolarına bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşı araba kullandığı sırada telefonunu kurcalayan genç, tesadüfen ihanete uğradığını öğrenip o anları da cep telefonu ile kaydetti. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?