Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 200 Bin Ziyaretçiyi Hedefliyor - Son Dakika
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Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 200 Bin Ziyaretçiyi Hedefliyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan 'Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı', farklı coğrafyalardan 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Fuarda, yayınevlerinin eserlerini okurlarla buluşturmanın yanı sıra söyleşiler, sergiler ve atölyeler de düzenleniyor.

16.08.2024 10:48
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", farklı coğrafyalardan 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Bu yıl dokuzuncusu hayata geçirilen fuar, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlendi.

Yurtiçi ve yurt dışından yayınevlerinin eserlerini okurlarla buluşturduğu fuarda, söyleşiler, sergiler ve atölyelerin de aralarında bulunduğu birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Fuar koordinatörü Sümeyra İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 ülkeden 300'e yakın yayınevini misafir ettiklerini belirterek, "Talep çok güzel. İnsanların ihtiyaçlarını karşıladığımız bir fuar. Her gün 3-4 konferans gerçekleşiyor. Filistin meselesi ve Arap diasporasının merak ettiği konularla ilgili söyleşiler oluyor. Ayrıca okur yazar buluşmaları ve imza günleri yapıyoruz. Arapça ve Türkçe kelimelerin ortaklıklarını vurguladığımız, farklı dillere ilgiyi, alakayı beslemeye çalıştığımız bir dil köşemiz de var. Farklı ressamların eserlerini sergileme fırsatı bulduğumuz resim sergimiz var. Temel olarak dokunmak istediğimiz konular, küresel problemler oluyor." dedi.

Fuarda Türk ve Arap yayınevleri buluşuyor

Etkinliğin, Türkiye'de Arapça kitap basan yayınevlerinin bir araya geldiği en büyük fuar olduğunu aktaran İnanç, şunları kaydetti:

"Fuarımızda bu yıl ikincisini yaptığımız 'Copywrite' köşemiz var. Arap yayıncılarla Türk yayınevi temsilcilerini bir araya getirip, Türkçe basılmış eserlerin Arap coğrafyasında da okuyucuyla buluşabilmesi için telif görüşmeleri yapılmasını sağlıyoruz. Fuarda pek çok farklı coğrafyadan insan buraya gelip kitap alabiliyor. Biz de bunu karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz."

İnanç, Türkiye'de yaşayan Arap azınlığın kültürel değerlerinin var olduğunu ve tek bir bakış açısıyla onlara yaklaşmanın doğru olmadığını vurgulayarak, "Bu insanlar da sizin, bizim gibi kitaba, kültüre, sanata, yayına ve edebiyata ihtiyaç duyuyor ve üretiyor. Ortak noktamızın çok fazla olduğunu göstermek istiyoruz. Okumak temel bir ihtiyaç. Biz bu ihtiyacı karşılamak için neler yapabiliyoruz bunun üzerine yoğunlaşıp böyle bir fikirle yola çıktık." şeklinde konuştu.

Çocuk ziyaretçilerden Muhammed Dyab Agha da Osmanlı Sultanları kitabını fuardan aldığına işaret ederek, "En sevdiğim sultan, Fatih Sultan Mehmet. O çok güzel bir sultan. Babası da 2. Murat. Onu küçükken de biliyordum. Burada masal kitapları, Erdoğan'ın, Atatürk'ün kitapları da var. Fuar çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Kuran-ı Kerim aldığını aktaran, bir diğer çocuk ziyaretçi Hamza Hamad ise İslam tarihi kitaplarına baktığını dile getirerek, fuarın sürpriz gibi olduğunu söyledi.

Dr. Muhammed El Sahir yarın, "Siyer Okumanın Ümmet İçin Önemi" başlıklı etkinliğe katılacak, 18 Ağustos'ta ise Muhammed El Uvady "Çağımızdaki Vahşet", Muhammed İlhami ise "Tarihin Sayfalarından" programlarında yer alacak.

"Kitap Gelecektir" sloganıyla kapılarını açan fuar, 18 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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