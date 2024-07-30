Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Orta Doğu'daki Gerginliklerin Azaltılması ve Sivillerin Korunması İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Orta Doğu'daki Gerginliklerin Azaltılması ve Sivillerin Korunması İçin Çağrıda Bulundu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Orta Doğu'daki devam eden gerginliklerin acilen azaltılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulundu. ICRC, Orta Doğu'da artarak devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaparak, sivillere daha fazla acı çektiren saldırıların bölgesel çatışma korkusunu artırdığını belirtti. Son dönemde Filistin toprakları, İsrail, Lübnan'ın güneyi ve Yemen'de gerçekleşen ölümcül saldırılar da vurgulandı. ICRC, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunarak, çatışmaların siviller üzerindeki etkisini sınırlamak için somut adımlar atılmasını talep etti.

30.07.2024 13:13
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Orta Doğu'daki devam eden gerginliklerin acilen azaltılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulundu.

ICRC'den, Orta Doğu'da artarak devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki saldırılarda yaşanan artışın, sivillere daha fazla acı çektirdiğine ve yıkıcı insani sonuçlarına sahip daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Orta Doğu'da acilen gerginliğin azaltılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Son haftalarda bir dizi ölümcül saldırının, işgal altındaki Filistin toprakları, İsrail, Lübnan'ın güneyi ve Yemen'i vurduğu hatırlatılan açıklamada, "Çatışmalar, Gazze'de hayatları paramparça etmeye devam ederken; neredeyse her gün sivil kayıp raporları geliyor. Bu korkunç ve acı verici olaylar, silahlı çatışma sırasında sivil hayatların korunmasına öncelik verilmesi için bir harekete geçme çağrısı olmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tüm taraflar, yükümlülüklerine saygı göstermeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Vekili Eloi Fillion, bölge genelinde daha fazla ve yaygın bir çatışma tehdidinin artmasından ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Fillion, tüm taraflara ve uluslararası topluma "acilen gerginliği azaltma" çağrısında bulunurken, "Uluslararası insancıl hukuk, sivil hayatlar için önemli korumalar sağlar. Tüm taraflar, bu kapsamdaki yükümlülüklerine saygı göstermeli. İlgili tüm tarafları, çatışmaların siviller üzerindeki etkisini sınırlamak için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, Lübnan, İsrail, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Orta Doğu'daki Gerginliklerin Azaltılması ve Sivillerin Korunması İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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