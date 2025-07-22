Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
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Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Tamamlandı

22.07.2025 17:45
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İstanbul'daki MIYM 2025'in kapanışında, rektör savaşlar ve yapay zeka üzerine önemli mesajlar verdi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı'nın (Muslim International Youth Meeting/MIYM 2025) kapanış töreni yapıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'ndeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, programın paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dünyanın krizlerle karşı karşıya olduğunu, var olan düzenin çatırdadığını ifade eden Arkan, "Savaşlar, Afrika'da olanlar ama en acısı da Gazze'de olanlar tamamen insanlığın kanayan yarası. Bu noktada İsrail, gerçekten bir soykırım yapıyor." dedi.

Bu krizlerin aslında dünyanın yeni bir düzene doğru gittiğinin göstergeleri olduğuna dikkati çeken Arkan, teknolojinin ve özellikle spesifik olarak yapay zeka teknolojisinin üretim süreçleriyle olan etkili iletişimini yaklaşık 5 yıldır tartıştıklarını anlattı.

Arkan, şunları kaydetti:

"Bu sorun çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İşsizlik sorunu olarak ortaya çıkıyor veya ailelerde nesiller arasındaki çatışma olarak ortaya çıkıyor. Çocuklarımız ve torunlarımızla artık daha zor etkileşiyoruz. Çünkü onların önünde dijital dünya var. Yine üniversite olarak düşündüğümüzde eğitimin maliyeti ve gençlerin ihtiyaçları değişiyor. Örgütlenme biçimimiz değişiyor. Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak bunu yakından takip ediyoruz."

Üniversitede yapay zeka destekli bölümler açtıklarını anlatan Arkan, "Felsefe ve Yapay Zeka" lisans programını da hayata geçirdiklerini kaydetti.

Arkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz dünyada kalıcı bir etkide bulunmak istiyorsak, dönüşümün liderleri ve yeni teknolojilerin üretenleri olmak durumundayız. Size burada çok önemli rol düşüyor. Sizin ekip olarak çalışabilmeniz son derece önemli. Şunu unutmayalım. Geleceği inşa edecek olanlar, ekip olarak, topluluk olarak beraber çalışabilenlerdir. Muhtemelen gelecek yüzyılda bireylerin çok fazla önemi kalmayacak. Yapay zeka da bunu bir şekilde hızlandıracak. Tabii bu bağlamda Kur'an-ı Kerim öğretileri ve yine Hazreti Peygamberimizin örnekliği bizim için son derece önemli."

"En başından sonuna kadar destekleri paha biçilmezdi"

MIYM Program Genel Koordinatörü Mehmet Saadeddin Öztürk de Rektör Arkan ve paydaşlara teşekkür ederek, bu anlamlı yolculuğun kapanışında bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Öztürk, "Katılımcılarımıza da her oturuma taşıdıkları coşku, gayret ve işbirliği ruhu için müteşekkiriz. Bu girişimin kurucu isimleri olan M. Fatih Çıtlak ile Şeyh Muhammad Ninowy'ye ve Sayın Bilal Erdoğan'a özel bir teşekkür borçluyuz. En başından sonuna kadar destekleri paha biçilmezdi. Bu vizyona duydukları güven, bugün hepimizin burada toplanmasını mümkün kıldı." diye konuştu.

Programa ilişkin bilgi veren Öztürk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 2 hafta boyunca 9 ülkeden 27 genç atölyelere, kültürel deneyimlere ve ilham verici tartışmalara katıldı. Bu bir turistik gezi değil, konfor alanından çıkıp entelektüel ve manevi olarak gelişme niyetiyle atılmış cesur bir adımdı. Bu program sadece bir etkinlik değil, öğrenmenin, tefekkürün ve bağlantıların canlı bir deneyimiydi. Katılımcılar, vaka analizleri ve problem çözme çalışmaları gibi pratik öğrenme oturumlarında gerçek dünya sorunlarını keşfetti ve anlamlı çözümler aradı. Tarihi mekan ziyaretleriyle İslam medeniyetinin zenginliğini keşfettiler ve bu mirasın çağdaş hayattaki yansımalarını düşündüler."

Öztürk, katılımcıların modern sorunlar üzerine diyaloglara katıldıklarını dile getirerek, "Zor sorular sordular, farklı bakış açılarını paylaştılar ve birliğin getirdiği gücü keşfettiler. Katılımcılarımızın başvuru sürecinde ve program boyunca paylaştığı en ilham verici hususlardan biri, Müslüman ümmetin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin birlik eksikliği olduğunun farkına varmalarıydı. Bu program sayesinde, gerçek bir birliğin ancak özverili çaba, ümmetin ve tüm insanlığın faydası için çalışma, başkalarına saygı gösterme ve nefsin arzularını aşma yoluyla mümkün olabileceğini bizzat deneyimlediler." ifadelerini kullandı.

Törende programın paydaş kurumları arasında bulunan İnsan ve İrfan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan, Madina Institute'den Şeyh Muhammad bin Yahya Al Ninowy ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'a sertifika ve hediyeleri takdim edildi.

MIYM programı kapsamında başta 27 öğrenci, 5 eğitmen, 3 konuşmacı ve 8 paydaş kuruma olmak üzere toplam 98 sertifika verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika

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