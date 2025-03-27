"Uluslararası Sıfır Atık Günü" 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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"Uluslararası Sıfır Atık Günü" 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde etkinliklerle kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 105 ülke eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen Sıfır Atık Hareketi, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleriyle 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlanacak.

27.03.2025 10:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 105 ülke eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen Sıfır Atık Hareketi, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleriyle 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatıldı.

BM Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

Bakanlık koordinesinde 7 yıldır yürütülen proje kapsamında, bu sene 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde "Elimizde Yeterince Var" sloganıyla farkındalık oluşturulacak.

Bu kapsamda, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü imzasıyla 81 il taşra teşkilatlarına ve yurt dışı temsilciliklerine, Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleriyle ilgili yazı gönderildi ve bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla etkinlikler düzenlenmesi istendi.

Bakanlık il müdürlükleri koordinasyonunda 27-29 Mart'ta düzenlenecek etkinliklerde, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin "sıfır atık" konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinliklerde geri dönüştürülmüş veya ileri dönüştürülmüş giysilerin sergilendiği alanlar oluşturulacak, defileler düzenlenecek ve "Dolabında Kullanmadığın Kıyafetleri Getir, Değerlendir" kampanyasıyla ikinci el kıyafet kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak.

Üniversiteler başta olmak üzere gençleri hedef alan etkinliklerle bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla "sıfır atık" konulu yarışmalar düzenlenecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, Etkinlikler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

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