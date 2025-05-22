Uluslararası Tarih ve Kültür Sempozyumu\'nda Mahir Polat\'a Sembolik Koltuk

(İZMİR) - Bornova'da düzenlenen Uluslararası Tarih ve Kültür Sempozyumu'nda, ev hapsinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sahnede sembolik bir koltuk ayrıldı. Koltuğa bırakılan notta, "60 gündür tutuklu olduğu için bu oturuma katılamamıştır" ifadeleri yer aldı.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu, Yeşilova Höyüğü Ziyaret Merkezi'nde başladı. Açılış oturumunda "Yerel Yönetimler ve Kültürel Miras Yönetimi" konusu ele alındı. Oturumda konuşmacı olarak eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılırken, konuşmacı olmasına rağmen ev hapsi cezası nedeniyle katılamayan Mahir Polat için sahnede bir koltuk ayrıldı. Koltuğa, "Mahir Polat, 60 gündür tutuklu olduğundan bu oturuma katılamamıştır" yazılı not bırakıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Polat'ın tutukluluğuna tepki göstererek, "Birileri bu ülkeyi susturmak istiyor, biz ise kültürel olarak direniyoruz" dedi.

Sempozyumda açıklamalarda bulunan Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık problemleri olmasaydı herhalde yine Silivri'de bir zindanda tutulacaktı"

"Tarih bir yerde, tarih ve kültür konulu bir sempozyum için toplandık. Benim için mutluluk verici bir durum. Burası gerçekten başladığı andan itibaren İzmir'in tarihini 3000 yıl geriye atan, bütün Akdeniz bölgesinin tarihini daha da ileri noktalara taşıyan bir alan. Binanın yapılışı, aldığı ödüller, taşıdığı değer… Her biri başlı başına bu bölgeye, İzmir'e ve Türkiye'ye değer katıyor. Bugünün Türkiye'sine baktığınızda, Mahir Polat gibi çağın bir değerini temsil eden, bütün dünyada saygıyla tanınan, Türkiye'den çıkıp tüm dünyada ismiyle saygıyla söz ettiren, Türkiye'ye çok fazla, İstanbul'a çok fazla değer katan bir bilim insanının, bir kültür insanının bugün 60 gündür tutuklu olduğunu görüyoruz. Sağlık problemleri olmasaydı herhalde yine Silivri'de bir zindanda tutulacaktı. Sağlık problemlerinden dolayı evinde tutuluyor. Türkiye'yi; tutuklu gazetecilerle, tutuklu siyasetçilerle, seçilmiş iradeye ket vuranlarla, ket vurdurmak isteyenlerle bir ülke haline getirmek isteyen birileri var. Birileri de buna karşı direniyor, buna karşı mücadele ediyor. Ben umarım, dünyanın herhangi bir yerinde insanlar Türkiye'den bahsettiği zaman "Kültürel olarak direndiler ve kazandılar." cümlesiyle ifade edilen bir ülke oluruz hayalini kuruyorum."

Sempozyum, "Antik Dönemde Bornova", "Bornovalı Bir Ozan: Homeros", "Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Bornova" ile "Toplumsal Uyum ve Kültürel Çeşitlilik" başlıklı oturumlarla yarın da devam edecek.