Uluslararası Tour of Mersin 2023'te Üçüncü Etap Tamamlandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 7. Uluslararası Tour of Mersin'in üçüncü gün etabı tamamlandı. Toplam 104,6 kilometrelik parkurda pedal çeviren sporcular, güzergah boyunca karşılaştıkları üç zorlu tırmanış noktasında kıyasıya mücadele ederken; üç gün boyunca yaklaşık 325 kilometre geride bırakıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisine ev sahipliği yaptığı ve uluslararası düzeyde de büyük ilgi gören "Uluslararası Tour of Mersin" bisiklet yarışının üçüncü gün etabı da tamamlandı. Yarışmaya, Tarsus Gençlik Kampı'ndan start alan yarışçılar, Çamlıyayla'dan geçerek Toroslar ilçesinin gözde yaylası Ayvagediği'nde turlarını sonlandırdı.

Güzergahlarında üç tırmanış noktası bulunması sebebiyle yarışın en zorlu etabında 104,6 kilometre pedal çeviren sporcular, üç gün boyunca yaklaşık 325 kilometreyi geride bıraktı.

Ödül töreni ile taçlanan yarışmada dereceye girenler madalyalarını aldı. Üçüncü etabın birincisi 3.18.29 ile parkuru tamamlayan Stefan de Bod olurken; 3.18.49 ile Dawit Yemane ikinci, 3.18.54 ile Lennert Teugels ise üçüncü oldu.

Startını Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın'ın verdiği üçüncü etap yarışında dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti. Dereceye giren sporculara mayolarını ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ve Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli teslim etti.

"Büyükşehir her alanda olduğu gibi sporcuların yanında"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, yarışan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi sporda da her zaman sporcularımızın yanında" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, üçüncü günün startını vermeden önce yarışmanın Tarsus'tan başlayıp Çamlıyayla'nın geçilmesinin ardından Toroslar'da son bulduğunu ifade etti. Gökayaz, yarışmaya katılan sporculara başarılar dileklerinde bulundu.

"Sarı mayoyu korumak için elimizden geleni yapacağız"

Üçüncü etapta genel kategoride birinci olan Stefan de Bod, "Yarış çok eğlenceliydi. Parkur çok güzel geçti, keyifli bir parkur olarak atlattık. Yarın sprinter etabı olacak, sarı mayoyu korumak için elimizden geleni yapacağız. Çok da iyi bir takımımız var. Türkiye'nin yemekleri çok iyi, her şey çok güzel. Çok büyük keyif aldım" ifadelerini kullandı.

Ayvagediği'nde esnaflık yapan Hüseyin Aslan, organizasyonun Ayvagediği'ne oldukça hareketlilik kattığını belirterek, "Uzun zamandır mahallemizde böyle bir hareket olmamıştı. Güzel bir ortam oldu. Yaylamızın geniş bir alanda duyulması hoşumuza gitti. Mutlu olduk. Başkanımız Vahap Seçer'i çok seviyoruz. Güzel bir organizasyon. Devam etmesini de isteriz" dedi.

Vatandaşlardan Muazzez Kıray, "Yaylaya gezmeye gelmiştik ve tesadüf buradaki bisiklet yarışmasını gördük, etabı seyrettik. Güzel, eğlenceli ve hoş geçti. Katılan herkese teşekkür ederim. Ülkemizin her yerinde böyle güzel etkinlikler, tanıtımlar olsun, insanlarımız bunlara katılsın istiyoruz. Ülkemizin adı güzelliklerle duyulsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ayvagediği'nin güzel bir kalabalığa şahit olduğunu söyleyen Ali Gül ise "Organizasyon çok güzel, daha da güzellerini bekliyoruz. Bir tarafı Anamur, bir tarafı Çamlıyayla olan uzun bir mesafe olmuş. Böyle bir organizasyon görmeyi de istiyorduk ve gördük. Mutlu olduk. Başkanımız bütün Mersinliyi düşünüyor ve hizmetlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.