Uluslararası Yardım Kuruluşları Gazze'de Çocuk Felci Aşıları İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Uluslararası Yardım Kuruluşları Gazze'de Çocuk Felci Aşıları İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Uluslararası yardım kuruluşları ve sağlık çalışanları, Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanabilmesi için 'acil ateşkes' çağrısında bulundu. Çocuk felci aşılarının bir an önce Gazze'ye ulaştırılması gerektiği bildirildi.

21.08.2024 15:46
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Uluslararası yardım kuruluşları ve sağlık çalışanları, Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanabilmesi için "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Save The Children (Çocukları Kurtarın), ActionAid, Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) ve Oxfam'ın da aralarında yer aldığı 20 uluslararası yardım kuruluşu ile sağlık çalışanlarının yaptığı ortak açıklamada, çocuk felci aşılarının bir an önce Gazze'ye ulaştırılması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 10 aydır süren saldırıları sırasında dünyaya gelen en az 50 bin çocuğun, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle "aşı olma ihtimallerinin çok düşük olduğuna" işaret edildi.

Gazze'deki 1 milyon çocuk arasında yer alan daha büyük yaştaki çocukların düzenli aşılarının ise şiddet ve yerinden edilme nedeniyle kesintiye uğradığı veya durduğu kaydedilen açıklamada, bölgede çocuk felci virüsünün de yeniden ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gazze'de çocuk felci virüsünün yeniden ortaya çıkması, su ve sanitasyon altyapısının tahrip edilmesinin ve İsrail hükümetinin onarım ve tedarik konusundaki kısıtlamalarının doğrudan sonucudur." denildi.

Aşırı kalabalık, yerinden edilme ve bölgedeki sağlık sisteminin çökmesinin, Gazze'de virüsün yayılması için uygun ortam yarattığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 20 yardım kuruluşu ve Gazze'de görev yapmış 20 tıp uzmanından oluşan bir grup, çocuk felci aşılarının bölgede olduğunu, ağustos ve eylül aylarında dağıtılmaya hazır olduğunu, ancak bunun için insani yardım malzemelerinin Gazze'ye tüm sınır kapılarından tam erişiminin ve Gazze Şeridi içinde güvenli ve engelsiz hareketin sağlanması gerektiğini bildirdi. Bu da ancak çatışmaların bir an önce sona ermesiyle mümkün olabilir."

Açıklamada, insani yardım örgütlerinin, çocuk felci aşılarının yapılabilmesi için acil ve sürekli ateşkes çağrısı yaptığına değinilerek, "Çocuk felci aşılama kampanyasının etkili olabilmesi için hedeflenen çocukların en az yüzde 95'ine ulaşabilmesi gerekir ki bu da aktif savaş bölgesinde gerçekleşemez." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin (BM) talep ettiği herhangi bir ateşkes veya aranın, sadece aşılar için değil, sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli tüm yardımlara tam insani erişimi kolaylaştırmak için kullanılması gerektiği belirtildi.

"Gazze halkı halk sağlığı felaketiyle karşı karşıya"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen insani yardım kuruluşu CARE International'ın Batı Şeria ve Gazze Sağlık Programı Saha Sorumlusu Nahid Ebu İyade, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin uzun zaman önce yok edildiğini vurguladı.

İyade, "Acil ateşkes ve tüm Gazze Şeridi'nde aşılara ve insani yardıma erişim sağlanmadığı takdirde Gazze halkı, tüm bölgeye ve ötesine yayılacak ve çocukları tehlikeye atacak halk sağlığı felaketiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Çocuk felci aşılarının hala Gazze'ye ulaşmadığı duyuruldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini doğrulamıştı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne hala çocuk felci aşısının ulaşmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Çocuk felciyle mücadele için hala aşıların gelmesini bekliyoruz. Her çocuğa ulaşabilmek için güvenli şartlara ihtiyacımız var. Bu da aşı kampanyası boyunca ateşkesin yapılmasını gerektiriyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Yardım Kuruluşları Gazze'de Çocuk Felci Aşıları İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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