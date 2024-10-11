Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali 2024'te Başlıyor

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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle 12-20 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı. Toplantıya, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, festivalin onur konuğu Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce ile yazar Feridun Andaç katıldı.

Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali için Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve basın mensupları yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özyiğit, toplumun her kesimine hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal projeleri de en az altyapı projeleri kadar önemli bulduklarını söyledi.

9. CNR Mersin Kitap Fuarı'nın da festival kapsamında yapılacağını hatırlatan Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Bir kenti güçlü kılan sadece yolları, binaları ya da parkları değil aynı zamanda o kentte yaşayan insanların zihinsel, duygusal ve kültürel zenginlikleridir. Bizler, belediyeciliği yalnızca altyapı çalışmalarından ibaret görmüyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak, toplumun her kesimine hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal projeleri de en az fiziki projeler kadar önemli buluyoruz. İşte bu nedenle, Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali gibi etkinlikleri düzenliyor ve destekliyoruz. Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nin ilkini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır ev sahipliği yaptığımız 9. CNR Mersin Kitap Fuarı da festivalimiz kapsamında yapılacak. Festivalimizin onur konuğu, Mersin'in yetiştirdiği büyük değerlerden biri olan şair ve yazar Özdemir İnce'dir. Festivalimizde ayrıca, değerli yazar Feridun Andaç, şair Nouri al-Jarrah gibi kıymetli isimler de vatandaşlarımızla buluşacak. Ayrıca dün açtığımız 'Simgeden İmgeye' adlı sergiyle yine Mersin'in yetiştirdiği sanatçılardan biri olan Etem Çalışkan'ı eserleriyle halkımızla buluşturuyoruz."

Bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nin geleneksel hale getireceklerini belirten Başkan Özyiğit, şöyle devam etti:

"Her biri, farklı kültürel ve edebi zenginlikler sunan bu önemli isimleri Mersinlilerle bir araya getiriyoruz. Sanatın ve edebiyatın evrensel dili, farklı coğrafyalardan, kültürlerden insanları bir araya getiren en güçlü bağdır. Bizler de bu bağın gücüne inanıyoruz. Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızı düşünürken, onlara aktaracağımız kültürel mirasın ne denli önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden bu tür festivaller, sadece birer sanat etkinliği değil; aynı zamanda barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel yansımalarıdır. Yenişehir'in kültürel hayatına katkıda bulunmak, bu festivali bir gelenek haline getirerek her yıl daha da büyütmek en büyük arzumuz. Tüm Mersinli hemşehrilerimizi ve sanatseverleri festivalimize katılmaya, bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum. Tüm paydaş kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Sanatçı Özdemir İnce ise şunları dile getirdi:

"Mersin'in resime, müziğe, heykele, tiyatroya, operaya, şiire ve romana ihtiyacı var. Şimdi büyük bir şans, bizim Yenişehir'in belediye başkamı Abdullah kardeşimiz bu işle cidden ve samimiyetle ilgileniyor. Kendisine Türk edebiyatı adına çok teşekkür ediyorum. Birkaç yıl sonra bunu Avrupa standartlarına getirmek mümkün. Dünyada özellikle Avrupa'da işbirliği yapmaya hazır sanatçılar var. Mersin'in kültürleşmesi eylemi rahmetli Kadri Şaman zamanında başladı. Kadri Şaman, Ticaret ve Sanayi Odası başkanıyken biz Mersin Kenti Edebiyat Müdürlüğünü kurduk. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 10 yıl kadar benim kontrolümdeydi. O dönemde Türkiye'de yaşayan en önemli yazarlarına ödül verildi. ve hepsi burada öyle mikrofonun karşısına geçtikleri zaman gözyaşlarıyla konuştular. Dediler ki, 'Böylesine güzel dünya standartlarında bir toplantıyı biz Türkiye'de görmedik. Türkiye'nin Mersin'i örnek alması gerekiyor' dediler. Bunların devam etmesi lazım. Önümüzdeki süreçte uluslararası sanatçıları buraya davet etmeyi planlıyorum."

Mersin'de böyle bir festivalin yapılmasının çok kıymetli olduğuna dikkati çeken yazar Feridun Andaç ise "Bu festival bir başlangıç, hele ki burada eğitim merkezleri, kütüphaneler, bir takım okulların yapıldığını gördüğümde çok mutlu oldum. Yenişehir'i modern bir kent, bu modern kentin en temel ihtiyacı olan eğitimin, sanatın, kültürün kökleşmesini diliyorum. ve ben de bir yazar olarak bunun izleyicisi, takipçisi olacağım" diye konuştu.