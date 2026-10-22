Ulusoy, Tarım Kanunu'nun çiftçiye öngördüğü desteğin eksik verildiğini savundu

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Tarım Kanunu'nun, çiftçiye, gayri safi milli hasılanın yüzde 1 oranında tarımsal destek verilmesini öngördüğünü belirterek, "Hesapladık. 1 trilyon 112 milyar lira tarımsal destek ayrılması gerekiyordu. Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre sadece 235 milyar lira ayrılmış. Bunu hemen orantısını yapalım. Hükümet 5 vermesi gerekirken 1 veriyor" dedi.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027 Bütçesi'ndeki tarım ve yayvancılık alanına ilişkin, partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Bütçede tarıma 1 trilyon 305 milyar lira kaynak ayrıldığını gördüklerinde ilk etapta sevindiklerini belirten Ulusoy, "Ama açılımlarına bakınca her sene yaptıkları gibi istatistiği bir yalan olarak kullandıklarını gördük. Örneğin tarımsal destekler için 325 milyar denmiş ama buna kredi desteği denmiş. Zaten yüzde 50'yi geçmiş faizlerin yarısını verseniz bile yüzde 25 yapar. Çiftçi ona da ulaşamıyor" diye konuştu.

Kadir Ulusoy, Tarım Kanunu'nun, çiftçiye, gayri safi milli hasılanın yüzde 1 oranında tarımsal destek verilmesini öngördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırım demiyor, kit zararı demiyor. 'Çiftçinin ürününe, yetiştirdiği hayvana, onun iş ve işlemleriyle ilgili kısma destek ayıracaksın' diyor. Peki bu durumda ne olması gerekirdi? Hesapladık. 1 trilyon 112 milyar lira tarımsal destek ayrılması gerekiyordu. Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre sadece 235 milyar lira ayrılmış. Bunu hemen orantısını yapalım. Hükümet 5 vermesi gerekirken 1 veriyor. Bu yalanı her sene tekrarlamaya başladılar. Biz de her sene bıkmadan, usanmadan bu yalana cevap vereceğiz. Çiftçiye vereceğinizi, başka şeyleri de buna ilave ederek veriyormuş gibi gösteremezsiniz. Tarımsal destek açıktır. İnsanın ürününe, hayvanına, ağacına destek vermek zorundasınız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, bulgur, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir, ayva ve dondurulmuş alabalık gibi ürünlerde dünya birincisi olduğu yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Ulusoy, "Biz eskiden bu yana en çok kuru incir ve kuru kayısı üreten ülkeyiz. Bunu yeni bir şeymiş gibi söylemeleri Yahudi'nin eski hesap defterlerini karıştırması gibi. Borca battıkça eski hesap defterlerini karıştırıyorlar. Bu ürünlerde Osmanlı döneminden başlayan bir üstünlüğümüz var" dedi.

Türkiye'nin, tarımsal üretimde kendine yetecek bir ülke olduğunu, bu topraklarda en az 300-400 milyon nüfusun beslenebileceğini ifade eden Kadir Ulusoy, "Sorunumuz üretmek değil. Görüyorsunuz yani çiftçimiz üretebiliyor. Sorunumuz fiyatlandırmak, sorunumuz planlamak. Planlı üretim yok. Türkiye'nin kendine yetecek yani iç arzına, insanına yetecek ürün planlaması da yok. Yurt dışına satacağı, ihraç edeceği ürünler de planlanmış değil. O bakımdan da durmadan bir dalgalanma yaşanıyor, fiyat dalgalanması yaşanıyor" değerlendirmesini yaptı.

"BUNLARI PLANLAMAYAN TÜRKİYE'Yİ HİÇ YÖNETMESELER DAHA İYİ OLACAK"

İYİ Partili Ulusoy, Türkiye'nin pek çok bölgesini gezdiklerini, üretimdeki sorunları yerinde gördüklerini belirterek, üretimin, onun arzının ayrı planlanması gerektiğini söyledi. Ulusoy, "Maalesef bunları planlamayan Türkiye'yi hiç yönetmese daha iyi olacak bir biçimde yönetiyorlar. Hiç yönetmeden kastım şu. Belki insanımız piyasa kendi gerçeklerini bulabilir. Fakat yaptıkları müdahalelerle hem çiftçiyi sıkıntıya sokuyorlar hem de üretimi sıkıntıya sokuyorlar" diye konuştu.