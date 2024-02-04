Ümit Dikbayır: Uzman Çavuş Serkan Konuk 10 gündür ameliyat olamıyor

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Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Uzman Çavuş Serkan Konuk'un Atlı Spor Eğitim Merkezi'nde atın çifte atması nedeniyle 23 Ocak'ta yüzünden ağır yaralandığını ve hemen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilmesine rağmen henüz operasyona alınamadığını bildirdi. Dikbayır, "Ameliyat yapılmayıp tarih belirtmeden 'Operasyonlar yetişmediği için iptal oldu' epikriz raporu yazısıyla tarihi belli olmayacak şekilde evine gönderiliyor. İvedi şekilde askerimiz ile ilgilenin. Sayın Bakan o hastanenin kuruluş amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öncelikli hizmeti için kuruldu" dedi.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Uzman Çavuş Serkan Konuk'un Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 gündür ameliyat olamadığını resmi X hesabından duyurdu. Dikbayır'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek yaptığı açıklama şöyle:

"Uzman Çavuş Serkan Konuk Atlı Spor eğitim merkezinde eğitim esnasında iş kazası geçiriyor. Eğitim esnasında atın çifte atması nedeniyle; Serkan Uzman Çavuşun burun kırılıyor, dişleri kırılıyor, elmacık kemikleri kırılıyor, damak ve dudak yarık şekilde yaralanıyor. Yanında birlik tarafından görevlendirilen kişiyle beraber Gata (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) acilinden 23 Ocak'ta giriş yapıyor. Plastik cerrahi bölümüne sevk ediliyor. 2 gün sonraya ameliyat tarihi veriliyor. Sonrasında 31 Ocak tarihine erteleniyor. Yeniden 2 Şubat'a erteleniyor. Ameliyat yapılmayıp tarih belirtmeden 'Operasyonlar yetişmediği için iptal oldu' epikriz raporu yazısıyla tarihi belli olmayacak şekilde evine gönderiliyor. İvedi şekilde askerimiz ile ilgilenin. Sayın Bakan Fahrettin Koca o hastanenin kuruluş amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öncelikli hizmeti için kuruldu. Bu kahramana askerimize ekiplerinin vereceğiniz talimatla derhal ulaşıp gerekli müdahaleyi yapın."