Ümit Özdağ'a Özgürlük Talebi - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a Özgürlük Talebi

Ümit Özdağ'ın tutukluluğu ve iddianamesiz yargılanması eleştirildi. Avukatlar savcılığı uyardı.

09.03.2025 20:16
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(İSTANBUL) - Avukatlar tarafından oluşturulan " Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu"ndan yapılan açıklamada, "Sayın Özdağ, infaz hukukuna göre yatarı bulunmayan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği iddiasıyla 48 gündür tutukludur. 48 gündür iddianamesi yazılmamıştır. İstanbul Savcılığı'na soruyoruz, iddianame nerede? Eğer iddianame yazılarak mahkemeye gönderilmezse, bu sefer Adalet Bakanlığı'nın önünde aynı soruyu soracağız" denildi.

"Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu", Silivri Cezaevi önündeki "Zafer Otağı"nda basın açıklaması yaptı.

Platform Sözcüsü ve Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Uğur Tarhan tarafından okunan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme kararlarının başlığında 'Türk Milleti adına' yazar. O halde, her yasa, her icraat ya da her karar, Türk milletinin vicdanında kabul görmelidir. Milletin vicdanını rahatsız eden, adalet duygusunu yaralayan kararlara, yasal denilse bile meşru denilemez. Bizler mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimizin egemenlik haklarını savunan, Türk milliyetçisi avukatlar olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 21 Ocak 2025 tarihinden bu yana devam eden tutukluluk halinin yasaya, hukuka ve vicdana uygun olmadığını açıkça ifade ediyoruz.

"Bu soruşturma en başından itibaren, ceza usul kurallarına aykırı şekilde yürütülmektedir"

Sayın Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmasından ötürü, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla İstanbul Savcılığı'nın talimatıyla Ankara'da gözaltına alınıp, Kayseri'deki olaylar nedeniyle. halkı kin ve düşmanlığa tahrikten İstanbul'da tutuklanmıştır. Neresi doğrudur ki bu sürecin? Her yeri eğridir. Çünkü bu soruşturma en başından itibaren, ceza usul kurallarına aykırı şekilde yürütülmektedir. İstanbul Savcılığının bu soruşturmayı yapmaya yetkisi yoktur. Zaten, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla açılan davada mahkemenin dosyayı Antalya'ya göndermesi, savcılığın yetkisizliğini hukuki bir tokat gibi yüzüne vurmuştur. Anlayanlar için bu, bir hukuki utançtır.

"Resmi olay tutanağı yerine, sipariş üzerine hazırlandığı belli olan bir araştırma tutanağı gönderilmesi hukuk adına bir başka utanç verici durumdur"

Bundan daha vahimi, İstanbul Savcılığı tarafından Kayseri emniyetine gönderilen talimata cevaben, Kayseri olaylarının yaşandığı tarihte tutulan olay tutanağı yerine, alelacele hazırlanmış, uyduruk bir araştırma tutanağı gönderilmesidir. Sayın Özdağ'ın ve Zafer Partisi'nin en ufak biçimde ismi geçmeyen, resmi olay tutanağı yerine, sipariş üzerine hazırlandığı belli olan, uyduruk bir araştırma tutanağı gönderilmesi hukuk adına bir başka utanç verici durumdur.

"İstanbul Savcılığı'na soruyoruz, Iddianame nerede?"

Bu uyduruk tutanağın da bu usulsüz soruşturmanın da hukuken ciddiye alınır tarafı yoktur. Ancak gelin görün ki, Sayın Özdağ 48 gündür özgürlüğünden mahrumdur. Sayın Özdağ Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinde 1 yıldan 3 yıla kadar ceza yaptırımı öngörülen, yani infaz hukukuna göre yatarı bulunmayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği iddiasıyla 48 gündür tutukludur. 48 gündür iddianamesi yazılmamıştır. 'Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu' avukatları olarak İstanbul Savcılığı'na soruyoruz, Iddianame nerede?

"Şimdiden de uyarıyoruz, sakın bizi engellemeye kalkmayın"

Eğer sorumuzun cevabı en kısa sürede verilmezse, yani iddianame yazılarak mahkemeye gönderilmezse, bu sefer Adalet Bakanlığı'nın önünde aynı soruyu soracağız. Üstelik oraya sadece cübbelerimiz ve pankartlarımızla gitmeyeceğiz, yanımızda yüzlerce hukukçunun imzaladığı Ümit Özdağ'a özgürlük bildirileri de olacak. Ve, bildirilerimizi bizzat Bakanlığa teslim edeceğiz. Şimdiden de uyarıyoruz, sakın bizi engellemeye kalkmayın. Çünkü, biz haklıyız, siz haksızsınız. Ümit Özdağ Özgürlük Platformu olarak, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Türk hukukçularını Sayın Özdağ'ın uğradığını haksızlık karşısında, haktan hukuktan, adaletten yana olmaya, yan yana durmaya, dayanışma içerisinde olmaya davet ediyor, milli egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milletine sonsuz saygı ve bağlılıklarımızı bildiriyoruz."

Basın açıklamasının okunmasının ardından avukatlar, nöbet alanında bulunan Zafer Partililer ile birlikte iftar yaptı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ümit Özdağ, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'a Özgürlük Talebi - Son Dakika

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