Ümit Özdağ'dan İmamoğlu Ailesine Ziyaret

12.11.2025 19:27
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşanan süreci değerlendirdiler.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babası Sayın Hasan İmamoğlu ve annesi Sayın Havva İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Her ikisini de gayet metin gördüm. Yaşanan süreci değerlendirdik. Silivri Cezaevi'nde yaşadıklarımızı ve yaşadıklarını konuştuk. En kısa zamanda oğullarına kavuşmalarını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

