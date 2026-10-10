Ümit Özdağ, gazeteci tutuklamalarına \'düşman ceza hukuku\' diyerek tepki gösterdi

Haber: Batuhan DÜKEL/ Kamera: Ünal AYDIN

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon soruşturmasının ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, "Düşman ceza hukuku uygulamasının korkunç bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Büyük bir fon yolsuzluğu var ve yolsuzluğun üzerinin örtülmeye çalışıldığı gittikçe netleşiyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Özdağ, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasının ardından gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanması, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise ev hapsi kararı verilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özdağ, şunları kaydetti:

"Düşman ceza hukuku uygulamasının korkunç bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Büyük bir fon yolsuzluğu var ve yolsuzluğun üzerinin örtülmeye çalışıldığı gittikçe netleşiyor. Dün de ifade etmiştim, ben bu iktidarın yolsuzluğun gerçek boyutunu Türk milletiyle paylaşmayacağını ve bunun ötesinde milletin gerçek yolsuzluğu ve kimlerin yaptığını öğrenmesini engellemeye çalışacağını düşünüyordum. Dün gerçekleşen tutuklamalar bu kanaatimi daha da güçlendirdi ve yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yapmış olduğu açıklama bu kanaatimi güçlendirdi.

Düşman ceza hukuku bu kadar baskıcı uygulanmamalı. Bütün yurttaşlar Anayasa'nın 10. maddesinin ifade ettiği gibi yasalar önünde eşit olmalılar, mahkemelerde eşit olmalılar. Ama öyle değil. Bugün eğer muhalifseniz, gazeteciyseniz, muhalif siyasetçiyseniz, muhalif belediyeciyseniz düşman ceza hukuku uygulamasına maruz kalıyorsunuz. Gerçeği arayan ve gerçeği kamuoyuyla paylaşmak isteyen iki gazeteci arkadaşımız tutukluluğun hemen ucundan döndüler, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz. Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi editörü olan arkadaşımız da ne yazık ki tutuklandılar. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi Zafer Partisi adına iletiyorum.

Bu dönemde gerçekleşen tutuklamalar, tutuklanan insanların daha sonra kendi çocuklarına ve ailelerine demokrasi mücadelesi için, hukuk devleti mücadelesi için bırakacakları nişanlar olacaktır. Hiç üzülmeye gerek yok. Bu dönem geçecek inşallah."

"BİZ HERKESE EŞİT UYGULAMA DİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, fon soruşturmasıyla bağlantılı kişilerin isimlerinin açıklanmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesine önem verdiklerini belirttiğini hatırlatılan Özdağ, muhalif belediye başkanlarına yönelik gözaltı işlemleriyle fon soruşturmasında adı geçen kişilere yönelik uygulamalar arasında farklılık bulunduğunu savundu. Özdağ, şöyle konuştu:

"Suçlu olup olmadığı belli olmayan belediyecileri siz polis otobüslerinden indirip sıraya dizeceksiniz. Onların videolarını çekeceksiniz. Tekrar tekrar video çekebilmek için yürüteceksiniz, görüntü alacaksınız. Burada masumiyet karinesi olmayacak, öyle mi? İnsanların kişilikleri zedelenmeyecek ama bu fon yolsuzluğuna karışmış isimlerin onurunu düşüneceksiniz. Doğrusu bunu izah etmek mümkün değil. Onun için biz herkese eşit uygulama diyoruz.

Nasıl bu fon manipülatörleri ilk gözaltına alındıklarında hiçbir basın mensubuna gösterilmediler, gösterilsinler demiyoruz. Gösterilmemeleri gerekir. Doğrusu odur. Bunun aynısını muhalefete de yapın. Muhalefetten bir gözaltı yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Belediye başkanının evine sabah saatte giriyorsunuz, eşini gecelikle çekiyorsunuz ve ondan sonra bunu servis ediyorsunuz. Sonra buna hukuk diyorsunuz. Bu hukuk değil."

UYSAL: "MASUMİYET KARİNESİ İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİDİR"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Abdullah Güler'in masumiyet karinesine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, söz konusu ilkenin herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Uysal, "Masumiyet karinesi bütün insanlar için çok kıymetlidir. Yani hiç akla gelmeyecek, kendisini çok muktedir gören herkes için masumiyet karinesi insanlığın ortak bir değeridir. Dünyanın bir hukuk standardıdır. Umarım buradaki hassasiyeti hep gösterirler" dedi.

ÖZDAĞ'DAN REZA ZARRAB'IN EŞİNE İLİŞKİN İDDİALARA YANIT

Özdağ'a, Sözcü gazetesinde Reza Zarrab'ın eşi Dilara Altıntop'un fon soruşturmasıyla bağlantısı iddiasına ilişkin yayımlanan haber de soruldu. İddialara ilişkin değerlendirme yapmak için erken olduğunu belirten Özdağ, "Gazetede çıkmış bir haber. Doğrusu hemen bunun üzerinde bir yorum yapmak istemem. En azından bu konuyu çalışan partide bir komisyonumuz var. Oradaki arkadaşlarımızla görüştükten sonra bir fikir beyan etmem doğrudur" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: "KISA BİR SÜREDE O KADAR ÇOK ŞEY KONUŞTUK Kİ"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de değerlendiren Özdağ, şunları söyledi:

"Tabii başkanı biz tanıyoruz ve seviyoruz. Muhakkak Antalya'ya geldiğimiz zaman kendisini ziyaret etmeyi arzu ettik. Sağ olsun o da cumartesi sabah erken saatte randevu verdi. Geldik, güzel bir sohbetimiz oldu. Neler konuştuğumuzu tahayyül bile edemezsiniz yani. Kısa bir sürede o kadar çok şey konuştuk ki dünya ile ve Türkiye ile ilgili. Onun için teşekkür ediyorum kendisine tekrar."

Uysal ise görüşmeye ilişkin, "Sayın Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı olmasının yanı sıra kıymetli bir bilim insanı. Kendisinden yararlandık. Türkiye ve dünyanın ana konularında yoğun bir sohbetimiz, söyleşimiz oldu, faydalı oldu. İnşallah her şey Türkiye'miz için çok iyi olur" dedi.