Ümit Uysal, \'21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet\' Kitabının İmza Gününü Düzenledi

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkan "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" isimli kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın edebiyat dünyasına adım attığı "Lavinya'nın aşkla imtihanı" isimli öykü kitabının ardından inceleme dalındaki yeni kitabı "21. yüzyılda yeniden Cumhuriyet", Cumhuriyet Kitapları'ndan çıktı. Kitabında daha iyi bir hayatın olanaklarının 100 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet'te saklı olduğunu belirten Başkan Uysal, yeni kitabının ikinci imza gününü AKM'de gerçekleştirdi. İlgiyle karşılanan imza gününde uzun kuyruklar oluştu. Başkan Uysal'a kitabını imzalatanlar arasında kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda meclis üyesi, siyasetçi ve gazeteciler de yer aldı.

İmza gününde her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda torunlarına hediye aldığını söyleyen Hıfzı Yetgin, bu yıl hediye olarak Başkan Uysal'ın imzalı kitabını armağan edeceğini paylaştı. Torunlarına aldığı 4 adet kitabı Başkan Uysal'a imzalatan Yetgin, "Çocuklarımız, torunlarımız yıllarca saklayacakları, okuyacakları, Cumhuriyet bilincini pekiştirecekleri birer eser edinmiş olacaklar" dedi.