UMKE'den 100 personel ve 24 araç ile tatbikat - Son Dakika
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UMKE'den 100 personel ve 24 araç ile tatbikat

Trabzon'da Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize'den gelen UMKE ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta senaryo gereği selden etkilenen yaralılara müdahale edildi. 100 personel ve 24 aracın bulunduğu tatbikat, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında gerçekleştirildi.

21.05.2024 17:46
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UMKE'den 100 personel ve 24 araç ile tatbikat

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinden 100 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği selden etkilenen yaralılara müdahale edildi

TRABZON - Trabzon'da Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize'den gelen UMKE ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. 100 personel ve 24 aracın bulunduğu tatbikatta senaryo gereği selden etkilenen yaralılara müdahale edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı UMKE Faaliyet Planında yer alan 'Bölge Tatbikatı' 15.Bölge UMKE Koordinatörlüğü'nce Trabzon'da başladı. 21-22 tarihleri arasında yapılacak olan bölge tatbikatına Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinden 100 UMKE personeli katıldı. 24 saat esasına göre devam edecek tatbikatta 24 araç görev alırken, tatbikat gereği Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle Fuar Alanı'nda sahra hastanesi kuruldu. 24 saat boyunca devam edecek tatbikatta senaryo gereği selden etkilenen yaralılara müdahale edildi.

Tatbikat ile ilgili bilgiler veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, personeli hazır hale getirmeye gayret ettiklerini belirterek "Bu bir bölgesel tatbikat. Öncelikle bir sel felaketinde oluşan yaralılarla ilgili olarak önce lojistik merkezimizi oluşturduk ve sonrasında müdahale sonucunda çıkan yaralıları da bu bölgeye intikal ettirmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi yaralılar geliyor. Bir kısım yaralılar daha olduğu söyleniyor. Onların da gelmesi sağlanacak. Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Trabzon olmak üzere bölge illerimizle birlikte tatbikatımızı yapıyoruz. Elimizden geldiğince personelimizi hazır hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu tatbikatlar bu anlamda işimize yarıyor. Gördüğünüz sahada yaklaşık 24 araçla birlikte ve 100 personelle bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hiç ihtiyacımız olmaz. Ama olduğu anda da hazır olduğunu bütün milletimizin bilmesini istiyorum" dedi.

Ulusal ve uluslararası arenada UMKE bir marka haline dönüştü. Sağlık Bakanlığımız her koşulda bütün yatırımını UMKE'ye yapıyor. Tam teşekküllü hale getiriyor. Biz Trabzon ili olarak da bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Gittiğimiz her tür olayda veya tatbikatta varlığımızı hissettiriyoruz. Bölgemiz veya ilimiz anlamında oluşan afetlerde de felaketlerde de yüzümüzün akıyla görevimizi harfiyen yerine getiriyoruz. Şimdiye kadar bu şekilde oldu. Bundan sonrası için de bu tatbikatlardan istifade etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel UMKE'den 100 personel ve 24 araç ile tatbikat - Son Dakika

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