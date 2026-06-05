UMKE'den Trafik Kazası Tatbikatı - Son Dakika
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UMKE'den Trafik Kazası Tatbikatı

05.06.2026 11:20
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Muğla'da UMKE Kampı kapsamında trafik kazası tatbikatı yapıldı, 115 personel katıldı.

MUĞLA'da, 20. Bölge UMKE Kampı kapsamında yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. 115 UMKE personelinin katıldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği çok sayıda yaralıya kısa sürede müdahale etti.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 20. Bölge UMKE Kampı, bölgedeki sağlık ve kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla başladı. Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak'tan 115 personelin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında düzenlenen trafik kazası senaryosu ise tatbikatın dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde gerçekleştirilen senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 aracın karıştığı, çok sayıda yaralı bulunan bir trafik kazası ihbarı yapıldı. İhbarın ardından UMKE ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Tatbikat alanına ulaşan görevliler, ilk olarak olay yeri güvenliğini sağladı ve yaralıların durumlarını değerlendirmek üzere hızlı bir triyaj çalışması başlattı. Ekipler, yaralıları sağlık durumlarına göre kodlara sınıflandırarak müdahale önceliklerini belirledi. Gerçek bir afet ya da toplu kaza anında uygulanacak prosedürlerin birebir hayata geçirildiği tatbikatta, zamanla yarışan sağlık personeli profesyonel müdahaleleriyle dikkat çekti.

FİLM SETİNİ ARATMADI

Tatbikatın en dikkat çekici yönlerinden biri de yaralı rolünü üstlenen personelin performansı oldu. Özel efekt makyajlarıyla çeşitli yaralanmaların canlandırıldığı senaryoda, yardım bekleyen yaralıların çığlıkları ve panik dolu çağrıları film setlerini andıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kaza alanında kimi yaralılar araç içerisinde sıkışmış halde bulunurken, bazıları ise yol kenarında yardım bekledi. UMKE ekipleri, yaralıların güvenli şekilde tahliye edilmesi için koordineli bir çalışma yürüttü. Senaryo kapsamında yaralanan 14 kişi arasında bebek, çocuk ve yetişkinlerin bulunması, ekiplerin farklı hasta gruplarına yönelik müdahale becerilerini de test etti. Sağlık durumu stabil olan yaralılar olay yerine kurulan Acil Müdahale Ünitesi'ne taşınırken, kritik durumda olduğu varsayılan yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde gerçekleştirildi. Ardından yaralılar, ileri tedavi için hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

GÜVENLİKG ÜÇLERİ DE YER ALDI

Tatbikatta yalnızca sağlık ekipleri değil, güvenlik güçleri de aktif rol aldı. Jandarma ekipleri, senaryo gereği meydana gelen kazanın ardından olay yerinin güvenliğini sağlayarak trafik akışını kontrol altına aldı. Böylece afet ve acil durumlarda farklı kurumlar arasında kurulması gereken koordinasyon uygulamalı olarak test edilmiş oldu.

Tatbikat kapsamında sahaya mobil komuta merkezleri ile çadır hastaneler de kuruldu. Böylece olası bir afet durumunda sağlık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği uygulamalı olarak gösterildi. Komuta merkezlerinde görev yapan ekipler, sahadaki gelişmeleri anlık olarak takip ederek yönlendirmelerde bulundu. Yaralıların durumu, sevk süreçleri ve müdahale planlamaları merkezden koordine edildi. Bu sistem sayesinde büyük afetlerde yaşanabilecek iletişim ve organizasyon sorunlarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, bölgesel tatbikatı yapmak üzere toplandıklarını belirtip, "Denizli, Aydın, Uşak ve Muğla ekiplerimiz yer alıyor. Senaryomuz toplu bir trafik kazası. Turizm bölgelerinde kazaları çok görüyoruz. Otobüs ve çoklu trafik kazaları yaşanabiliyor. Muğla çok stratejik bir yer. İstanbul dışında iki havalimanı ilimizde bulunuyor. Bunun dışında termik santrallerimiz var. Birinci derecede deprem bölgesi üzerindeyiz. Orman yangınlarımızı söylememe gerek yok. 112 kadar UMKE görevlilerimizde her an 7-24 görev yapıyorlar. Görevlilerimiz burada senaryo gereği toplu bir trafik kazasına müdahale etti. 14 yaralımız var. Yaşanabilecek tüm senaryoların burada bir demosunu yaptık. Hepsi alanında uzman, deneyimli arkadaşlarımız. Gönül ister ki hiç olumsuz bir şey yaşanmasın. 7-24 hazır olmamız bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel UMKE'den Trafik Kazası Tatbikatı - Son Dakika

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