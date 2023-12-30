Umman Denizi\'nde kaçırılan gemi Somali açıklarında bekletiliyor

Umman Denizi'nde yaklaşık 2 hafta önce kaçırılan Malta bayraklı ticari geminin, korsanlarca Somali açıklarında bekletildiği bildirildi.

Times of Malta'nın haberine göre, Bulgar bir şirket tarafından işletilen "Ruen" adlı gemi, 14 Aralık'ta Umman Denizi'nde korsanlar tarafından kaçırılmasından bu yana Somali açıklarında tutuluyor.

Avrupa Birliği Deniz Gücü (EU NAVFOR) ve Malta ordusu tarafından yakın şekilde gözlemlenen gemi, Somali'nin Baqbaq bölgesinin yaklaşık 4 kilometre açığında demirlemiş halde bulunuyor.

İçerisinde Bulgaristan, Angola ve Myanmar vatandaşı 18 mürettebat bulunan gemi için korsanların ne istediği henüz bilinmiyor.

"Ruen" adlı ticari gemi, Umman Denizi'nde 14 Aralık'ta korsanlarca kaçırılmıştı.

Somali'nin Puntland eyaletindeki Limanlar ve Deniz Suçlarıyla Mücadele Bakanı Ahmed Yasin Salah, geminin hem deniz hem de karadan kuşatıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 10 yıldır korsanlık hadiselerinin görülmediği Somali kıyılarında, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları sonrası yeniden kaçırma olayları baş göstermeye başladı.