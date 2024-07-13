Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı. Konuşmalarda, vatanın ve milletin korunması vurgulandı ve 15 Temmuz direnişi övgüyle anıldı.

13.07.2024 23:30
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Ümraniye Belediyesince, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı gerçekleştirildi.

Belediye binasının bahçesinde düzenlenen etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Daha sonra 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı video ile o gece şehit olan 8 Ümraniyeli vatandaş için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan milletvekili Ercan, vatanı ve milleti korumak için her daim dimdik ayakta duracaklarını belirterek, "Çünkü belki de 15 Temmuz'u gerçekleştirselerdi, bugün Gazze'deki olayların bir benzerini ülkemizde yaşayacaktık. Gazzeli kardeşlerimize üzülüyoruz, ağlıyoruz ve tüm gücümüzle dua ediyoruz, elimizden gelen yardımı gösteriyoruz ama belki de 8'i Ümraniye'den olmak üzere 251 şehidimiz olmasaydı bizler bugün Gazze'dekilerden daha vahim durumda olabilirdik." dedi.

Kaymakam Aydın da 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, bayrağına sahip çıktığını söyledi.

Aydın, "Milletimiz hain teşebbüsü bertaraf etti. O gece halkımız tankların önünde, silahların karşısında dimdik durarak kadın, erkek, genç, yaşlı demeden meydanlara akın etti ve bu hainlere geçit vermedi. Bu direniş, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun bir kez daha canlandığının en güzel nişanesi oldu." diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ise 15 Temmuz gecesi millet olarak hep birlikte ihanetin durdurulduğunu belirterek, "Tarih bu korkakları hiçbir zaman yazmayacak, tarih ihaneti hiçbir zaman affetmeyecek. Bu ihanete bulaşanlar, nesillerimiz boyunca vatan haini olarak anılmaktan hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Tarih onları Türk milletini sırtından hançerleyen hainler olarak yazacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Program, Ümraniye Müftüsü Abdülkerim Çelik tarafından okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Ümraniye, Politika, Güncel, Son Dakika

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