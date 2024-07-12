Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı ve Gazze'de hayatını kaybedenleri anma programı düzenledi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı ve Gazze'de hayatını kaybedenleri anma programı düzenledi

Ümraniye Belediyesi, Bosna Hersek'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümü kapsamında Gazze'de hayatını kaybedenlerin de anıldığı bir program düzenledi. Programa Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım, konuşmasında Müslüman coğrafyasında yapılan katliamları unutmamak ve çocuklara anlatmak gerektiğini vurguladı.

12.07.2024 09:48
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Ümraniye Belediyesinin Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümü kapsamında düzenlediği programda İsrail'in saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenler de dualarla anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan, 8 binden fazla insanın öldürüldüğü soykırımda şehit olanlar için ilçedeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda program düzenlendi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de öldürülenlerin de anıldığı programa Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İlçe Müftüsü Abdülkerim Çelik, bazı STK'lerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada, Müslüman coğrafyasında yapılan katliamları unutmamaları ve çocuklara anlatmaları gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek'in mücadelesinin herkesten önce Türkiye'de yaşayan vatandaşları ilgilendirmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Balkan coğrafyasına gitmeyen kardeşimizin kalmaması gerekiyor. Çizilen sınırlar oradaki kardeşlerimizle gönül bağlarımızı kesemez. Oraya gidip ecdadımızın neler yaptığını kendileri görmeleri lazım. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımızın eserleri ortada. Bosna, bize Fatih Sultan Mehmet'in ve Aliya'nın emanetidir." diye konuştu.

Programın sonunda Cevher Ağa Cami'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı ve Gazze'de hayatını kaybedenleri anma programı düzenledi - Son Dakika

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