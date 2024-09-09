2024-2025 Eğitim Yılı Ümraniye'de Başladı - Son Dakika
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2024-2025 Eğitim Yılı Ümraniye'de Başladı

Ümraniye'de öğrenciler için ders zili çaldı, yeni eğitim öğretim yılı başladı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı bugün başladı.

09.09.2024 21:32
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Ümraniye'de öğrenciler için ders zili çaldı, yeni eğitim öğretim yılı başladı

İSTANBUL - 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı bugün başladı. İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ders başı yaptı. Ümraniye'de düzenlenen programda, eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde 4 askerin şehit olması sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Ümraniye Mehmet Akif İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı sebebiyle tören düzenlendi. Öğrenciler, halk oyunları, şiirler ve çeşitli gösterilerinin ardından İstiklal marşı ve saygı duruşu sonrasında ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına geçti. Okul bahçelerinde sabah erken saatlerde toplanan öğrenciler ve veliler, yeni dönemin başlamasını heyecanla karşıladı. Düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdullaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile veliler ve öğrenciler katıldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde 4 askerin şehit olması sebebiyle bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

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