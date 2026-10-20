Ümraniye'de sürücünün kadın sürücüye tehdidi araç kamerasına yansıdı. - Son Dakika
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Ümraniye'de sürücünün kadın sürücüye tehdidi araç kamerasına yansıdı.

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Ümraniye'de trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına giren hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücünün 'Arabanı parçalarım senin' tehdidi araç kamerasına yansıdı, tartışmaya bir başka sürücü de dahil oldu.

ÜMRANİYE'de trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına kaynak yapan hafif ticari araç sürücüsüyle, otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.Hafif ticari araç sürücüsü yolu keserek otomobil sürücüsüne "Arabanı parçalarım senin" diyerek tehditler savurdu.Yaşanan tartışma anları araç kamerasına yansıdı.

Olay saat 08.40 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarında bekleyen otomobil ışığın yeşil yanmasının ardından hareket etti. Bu sırada bir hafif ticari araç sürücüsü araya girerek aracın direksiyonunu otomobilin önüne kırdı. Hafif ticari araç sürücüsüyle sinirlenen kadın sürücü arasında tartışma başladı. Sağ şeritten sola şeride geçen hafif ticari araç sürücüsü kadın sürücüye tehditler savurdu. Taraflar arasındaki tartışmaya bir süre sonra trafik ışıklarında bekleyen başka bir sürücü de dahil oldu. Taraflar arasındaki tartışma hafif ticari aracın uzaklaşmasıyla son buldu. Olay anı otomobil sürücüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

'ARABANI PARÇALARIM SENİN'

Sürücüler arsında çıkan tartışma kadın sürücünün araç kamerasıona yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın sola dönmek için bekleyen aralçların önüne direksiyon kırdığı anlar görülüyor. Daha sonra başlayan tartışmada hafif ticari araç sürücüsü otomobil sürücüsüne "Geberdin mi sinyal veriyorum" dedi. Bu sırada otomobil sürücüsü ise, "Niye giriyosun araya yürü devam et" diye bağırdı. Hafif ticari araç sürücüsü ise bunun üzerine "Arabanı parçalarım senin" diyerek tehditler savurdu.

'BU KADAR İNSAN BURADA BEKLİYOR'

Bu sırada tartışmaya bir sürücü daha dahil olarak "Bu kadar insan burada bekliyor bunlar salak mı" diye tepki gösterdi. Tartışmanın ardından hafif ticari araç sürücüsü yolda ilerledi ardından yolda yeniden durarak bu kez diğer sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada kadın sürücü ise, "Kamera çekiyor seni. Seni şikayet edeceğim" diye bağırdı. Hafif ticari araç sürücüsü tartışmanın ardından da olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA
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