Ümraniye'de tehlikeli yolculuk: 2 çocuklu aile motosikletle seyahat etti - Son Dakika
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Ümraniye'de tehlikeli yolculuk: 2 çocuklu aile motosikletle seyahat etti

Ümraniye'de bir sürücü, 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin motosiklet üzerinde tehlikeli bir yolculuk yaparken cep telefonuyla görüntüleri kaydetti. Sadece sürücünün kask taktığı, çocukların ise kask takmadığı görüldü. Aile, hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atarak gözden kayboldu.

14.02.2024 10:01
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ÜMRANYE'de 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler Dudullu Mahallesi Baraj yolu Caddesi Sancaktepe istikametinde kaydedildi. Sadece sürücünün kask taktığı, çocuklar dahil kimsenin kask takmadığı motosikletle yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculukta bir çocuğun babasının kucağında diğer çocuğun annesinin kucağında olduğu görüldü. Aile hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye attıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

Ümraniye\'de tehlikeli yolculuk: 2 çocuklu aile motosikletle seyahat etti
Kaynak: DHA

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