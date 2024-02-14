Ümraniye\'de tehlikeli yolculuk: 2 çocuklu aile motosikletle seyahat etti

ÜMRANYE'de 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüler Dudullu Mahallesi Baraj yolu Caddesi Sancaktepe istikametinde kaydedildi. Sadece sürücünün kask taktığı, çocuklar dahil kimsenin kask takmadığı motosikletle yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculukta bir çocuğun babasının kucağında diğer çocuğun annesinin kucağında olduğu görüldü. Aile hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye attıktan bir süre sonra gözden kayboldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'da dün yaşanan toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye yönelik arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Şu ana kadar hiçbir işçinin bulunamadığı maden ocağına aileler de gelmeye başladı. Arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber etmektedir.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de tehlikeli yolculuk: 2 çocuklu aile motosikletle seyahat etti - Son Dakika
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