Umut Akdoğan'dan Ekonomik ve Sosyal Konsey İçin Kanun Teklifi: "Bu Platformu Yeniden Hayata Geçirelim, Ekonomi Hayatı ve Aktörleri de Normalleşsin"

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işlerlik kazandırılması için kanun teklifi verdi. Akdoğan, "Ekonomiyi istişarelerle her kesimin katılımıyla tartıştığımız bu platformu yeniden hayata geçirelim, işçi memur çalışan işveren işadamı sanayici yeniden biraraya gelsin sorunları çözümleri konuşsun. ekonomi hayatı ve aktörleri de normalleşsin" dedi.

CHP Ankar Milletvekili Umut Akdoğan, Ekonomik ve Sosyal Konsey'de geniş katılımlı bir yapı oluşturulması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Akdoğan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ciddi bir ekonomik krizin içinde, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bu krizin derinleşeceğini yeni göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan seçim öncesinde yaptığı basın toplantısında açıkça dile getirdi. Yetmedi, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 'nas'la ilişkilendirdiği düşük faiz sistemini esas alan sözde 'Türkiye ekonomi modeli'nin ülkeyi sürüklediği ekonomik krizi itiraf etti. Giderek derinleşen ekonomik kriz Türkiye'nin gerçek beka sorunudur. Bu sorunu çözebilmenin de yolu Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yeniden işlerlik kazanmasıdır."dedi.

"Cumhurbaşkanı'nın ESK'yı KHK ile düzenleyerek Anayasayı ihlal ettiği tescillendi"

Akdoğan, 2010 referandumu ile Anayasal bir kurum haline getirilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantıya çağrılmaması ve Konsey'in KHK ile düzenlenmeye çalışılmasının Anayasa'yı ihlal olduğunun altını çizerek, "Anayasa Mahkemesi verdiği son kararında 703 sayılı KHK'yi iptal ederek bu aykırılığı tescilledi. Tek adama karşı ortak akıl platformu Ekonomik ve Sosyal Konsey ekonomide rayları yerine oturtabilir" dedi. Akdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi ile Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sosyal ve ekonomik hayatın temsilcileri ile geniş katılımlı bir yapı ile oluşturulmasını önerdi.

Akdoğan, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in en son toplandığı 2009 yılından bu yana gelinen noktayı da değerlendirdi. "2009 yılında yüzde 6,53 olan TÜFE artış oranı 2024 Mayıs ayında yıllık yüzde 75,45'e yükselmiştir. 2009 yılında 1,80 TL olan dolar kuru 2024 yılına gelindiğinde 32,30 TL'yi, 2009 yılında 2,31 TL olan Euro kuru ise 2024 yılına gelindiğinde 34,86 TL'yi görmüştür. Hiç kuşkusuz bu ekonomik çöküş tablosunda, akıl ve bilimden uzak yönetim anlayışının yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatın aktörlerinin görüşlerinin alınmaması, başta ekonomik alanda olmak üzere gelişmelerin ve yapılacak çalışmaların, alınacak tedbirlerin değerlendirilmesinin istişari ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınmamasının rolü de büyüktür" diyen Akdoğan, başta ekonomik alanda olmak üzere gelişmelerin ve yapılacak çalışmaların, alınacak tedbirlerin değerlendirilmesinin istişari ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınmamasının rolünün büyük olacağının altını çizdi.

Akdoğan, geniş katılımın sorunların çözümüne dair ortak akıl platformu niteliğinde olacağına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Ekonomi hayatı ve aktörleri de normalleşsin"

"İşçi, işveren, esnaf, sanatkar, çiftçi, tacir ve sanayicilerin yanı sıra bir çok meslek grubunun da temsil edileceği Ekonomik ve Sosyal Konsey'de bu ekonomik beka sorununun çözümünde tüm kesimler elini taşın altına koymalıdır. Ekonomiyi istişarelerle her kesimin katılımıyla tartıştığımız bu platformu yeniden hayata geçirelim, işçi memur çalışan işveren işadamı sanayici yeniden biraraya gelsin sorunları çözümleri konuşsun. ekonomi hayatı ve aktörleri de normalleşsin."