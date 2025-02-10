UNDP'den Gazze için 80 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
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UNDP'den Gazze için 80 Milyon Dolar Destek

UNDP, Gazze'deki yıkımın toparlanması için AIOCP ile 80 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

10.02.2025 18:20
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde bıraktığı enkazın kaldırılması için Arap ve Uluslararası Filistin İmar Heyeti (AIOCP) ile 80 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNDP ile AIOCP arasında mutabakat zaptı Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın huzurunda imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan 80 milyon dolarlık mutabakat zaptı, Gazze Şeridi'nde İsrail'in yol açtığı yıkımın bilançosunu çıkarma ve enkazı kaldırmanın ilk aşamasını kapsıyor.

Başbakan Mustafa, imza törenindeki konuşmasında, "Mutabakat zaptı, Filistin halkının acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için hükümetimizin çabalarına katkı sağlayacaktır." dedi.

Filistin hükümeti olarak 6 aylık bir program yaptıklarının altını çizen Mustafa, insani yardım sürecinden toparlanma ve ekonomiyi canlandırma sürecine geçişi sağlayacak 3 yıllık plan yaptıklarına işaret etti.

Gazze Şeridi için dile getirdiği program ve plandan sonra da 10 yıllık yeniden imar sürecine girileceğini ifade eden Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu program kapsamlı bir planın içerisinde yapılıyor. Gazze'de hayatı yeniden canlandıracak önemli birçok müdahale arasındaki ilk adım olacak. Özellikle de geçici konutların yanı sıra enkazın kaldırılması ve temel hizmetlerin kısmen başlatılmasıdır."

Mustafa, Arap dostları ve UNDP'deki BM yetkililerinin destekleriyle bugünden itibaren sahada çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının doğrudan zararını 33 milyar dolar olarak duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNDP'den Gazze için 80 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

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