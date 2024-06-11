UNESCO adayı cami restorasyon için gün sayıyor - Son Dakika
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UNESCO adayı cami restorasyon için gün sayıyor

Tokat'ta meydana gelen depremler sonucunda zarar gören Malum Seyit Camisi için restorasyon çalışmaları hız kazanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenekle caminin tarihi değeri korunacak ve ihale süreci başlayacak. Zemin etüt çalışmalarının sonuçlarına göre duvarların sökülüp sökülmeyeceği ve ahşap tavanın da müdahale gerekip gerekmediği belirlenecek.

11.06.2024 14:20
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UNESCO adayı cami restorasyon için gün sayıyor

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Sulusaray ilçesindeki Malum Seyit Camisi için restorasyon ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarıldı. Camide kubbe ve duvarlarda oluşan çatlaklar nedeniyle yapılacak zemin etüt çalışmalarının arından duvarların sökülüp sökülmeyeceğine karar verilecek.

Tokat'ta 18 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda zarar gören Malum Seyit Camisi için restorasyon çalışmaları hız kazanıyor. Camide yaşanan çatlaklar ve hasarlar nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneği caminin restorasyonu için tahsis etti. Caminin sahip olduğu tarihi değeri korumak amacıyla, yakın zamanda ihale sürecinin başlayacağı belirtildi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, camide yapılan incelemeler sonucunda çatlakların özellikle türbe kısmında yoğunlaştığını ve caminin güvenliği için ibadete kapatıldığını ifade etti. Restorasyon için hazırlanan yaklaşık maliyetin belirlendiğini ve projelerin hazırlanarak restorasyonun başlayacağını belirten Erdoğan, ihale sürecinin başlamasıyla birlikte zemin etüt çalışmalarının yapılacağını ve duvarların durumuna göre restorasyonun şekilleneceğini vurguladı.

Erdoğan, caminin duvarlarında meydana gelen ciddi çatlaklar nedeniyle, duvarların sökülmesinin gerekip gerekmediğine zemin etüt çalışmalarının sonuçlarına göre karar verileceğini belirterek, ahşap tavana da müdahale gerekebileceğini ancak şu anda tavanın herhangi bir hasar görmediği ifade etti.

Kaynak: İHA

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