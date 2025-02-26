UNHCR, Libya'da 39 Mültecinin Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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UNHCR, Libya'da 39 Mültecinin Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşıladı

UNHCR, Trablus'taki bir gözaltı merkezinden 39 mültecinin serbest bırakıldığını duyurdu.

26.02.2025 15:16
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TRABLUS, 26 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya'nın başkenti Trablus'taki bir gözaltı merkezinden 39 mültecinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ajansın salı günü yaptığı açıklamada, "UNHCR'nin girişimleri sonucu Eritre ve Etiyopya'dan 39 mültecinin Tajoura Gözaltı Merkezi'nden serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Serbest bırakılan tüm mülteciler UNHCR'ye kaydedilerek kendilerine acil yardım sağlanıyor. Bu yardımlar arasında battaniye, hijyen kiti ve giysi gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Tüm bu çabalarla, mültecilerin itibarının yeniden tesis edilip iyileşmelerinin desteklenmesi amaçlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre serbest bırakılanlar arasında kısa süre önce Libyalı yetkililer tarafından ülkenin güneydoğusunda bulunan Kufra kentindeki kaçakçılıkla öne çıkan bölgelerinden kurtarılan mülteciler de bulunuyor.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana çoğu Afrikalı olmak üzere çok sayıda göçmen Akdeniz'i geçerek Libya'dan Avrupa kıyılarına ulaştı. Libyalı yetkililer tarafından denizde kurtarılan ya da tutuklanan çok sayıda göçmen, ülkedeki kabul merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNHCR, Libya'da 39 Mültecinin Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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