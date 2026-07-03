UNICEF'den Lübnan'da Eğitim Uyarısı - Son Dakika
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UNICEF'den Lübnan'da Eğitim Uyarısı

UNICEF\'den Lübnan\'da Eğitim Uyarısı
03.07.2026 10:35
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Lübnan'da onarıma ihtiyaç duyan okullar nedeniyle 100.000 çocuk eğitimden uzak kalabilir.

BEYRUT, 3 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da savaşta hasar gören okulların eylül ayına kadar onarılmaması halinde yaklaşık 100.000 Lübnanlı çocuğun yeni eğitim dönemini kaçırabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan genelinde UNICEF ve Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen araştırmanın sonuçları perşembe günü açıklandı.

Ortadoğu'da yaşanan son çatışmaların ülkenin eğitim altyapısında yol açtığı hasarı ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, aralarında okullar ve mesleki eğitim merkezlerinin de bulunduğu 340 eğitim kurumu savaştan etkilendi. Bu kurumlardan 17'si tamamen yıkılırken, çok sayıda kurumun da güvenli bir şekilde açılabilmesi için ciddi düzeyde onarımdan geçmesi gerektiği bildirildi.

UNICEF, okuldan uzun süre uzak kalmanın, çocuk işçiliği ve erken yaşta evlilik gibi riskleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Hasarlı okulların onarılması ve eğitimin sürdürülebilmesi için yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını kaydeden ajans, ek finansman çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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