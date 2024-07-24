UNICEF: Gazze'deki insani durum felaketin ötesinde - Son Dakika
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UNICEF: Gazze'deki insani durum felaketin ötesinde

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insani durumun felaketin de ötesinde olduğunu bildirdi. Russell, ailelerin şiddet olaylarından kaçmak için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığına işaret ederek, insani durumun felaketten öte bir halde olduğunu vurguladı. UNICEF aracının saldırıya uğraması ve yardım akışının engellenmesi gibi durumların çabaları engellediğini belirten Russell, Gazze Şeridi'nde güvenlik ortamının acilen iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

24.07.2024 22:27
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insani durumun felaketin de ötesinde olduğunu bildirdi.

UNICEF İcra Direktörü Russell, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde aileler her geçen hafta yeni bir dehşetle karşı karşıya kalıyor. Okullara yönelik yıkıcı saldırılar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Russell, ailelerin şiddet olaylarından kaçmak için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığına işaret ederek, insani durumun felaketten öte bir halde olduğunu vurguladı.

Daha önce yaralanan çocukların tekrar yaralandıklarını belirten Russell, "Hiçbir kaynağı olmayan doktorlar ve hemşireler hayat kurtarmak için mücadele ediyor. Binlerce erkek ve kız çocuğu hasta, aç, yaralı veya ailelerinden ayrı." hatırlatmasını yaptı.

UNICEF aracı hedef alındı

Russell, sağlık sistemi ve kanalizasyon arıtmasındaki çöküşle, çocuk felci virüsünün özellikle aşılanmamış binlerce çocuk için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "UNICEF de dahil insani yardım kuruluşları olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak içinde bulunduğumuz vahim durum ve insani yardım personeline yönelik saldırılar çabalarımızı engellemeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Dün açık şekilde işaretlenmiş UNICEF aracının, Gazze'de kontrol noktası yakınlarında belirlenen bekleme alanındayken kurşunlara hedef olduğuna işaret eden Russell, Gazze Şeridi'nde güçlü bir insani müdahale için gerekli koşullara sahip olmadıklarını, yardım akışının engellenmemesi, erişimin düzenli ve güvenli olması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde 278 yardım görevlisi öldürüldü

Russell, neredeyse 9 aydır Gazze'de sivillerin erzaktan mahrum bırakıldığını ve ticaret sektörünün çöktüğünü vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde halihazırda en az 278 yardım görevlisi öldürüldü. Bu rekor bir sayı. Diğer yardım görevlileri ise ya tehlikeye atıldı ya da onların işlerini yapmaları engellendi." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde güvenlik ortamının acilen iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Russell, "En önemlisi, acil ve sürdürülebilir ateşkese ihtiyacımız var. Bu çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Russell, "bu krizin sona ermesinin, rehinelerin ailelerine iade edilmesinin, Gazze'deki çocukların sağlıklı ve güvenli geleceğe sahip olmasının" zamanının çoktan geldiğini kaydetti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: Gazze'deki insani durum felaketin ötesinde - Son Dakika

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