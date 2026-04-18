UNIFIL Saldırısında Fransız Askeri Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği düşünülen saldırıda bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ganduriye beldesinde patlayıcı madde temizleme çalışmaları yapan UNIFIL devriyesine "devlet dışı aktörler" tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Barış gücü askerlerini hedef alan saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 3 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralanan askerlerin tedavi altına alındığı belirtildi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunulan açıklamada, yaşamını yitiren barış gücü askerinin ailesine ve silah arkadaşlarına taziye mesajı gönderildi.

Barış gücü askerlerini hedef alan saldırının kınandığı açıklamada, özellikle son dönemdeki saldırıların ardından patlayıcı madde imha çalışmalarının bölgede hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğine vurgu yapıldı.

Çatışmanın taraflarına uluslararası hukuk uyarınca sorumluluklarını üstlenme ve Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve mülklerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği vurgulandı.

Barış güçlerini hedef alan kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ciddi bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Lübnan hükümetine de barış güçlerine karşı işlenen suçların faillerinin tespit edilip hesap vermelerinin sağlanması çağrısı yapıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Fransız mevkidaşı Macron'a taziye

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede bir dizi konunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnan'ın güneyinde Fransız UNIFIL askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Macron'a taziyede bulunduğu kaydedildi.

Avn'ın saldırıyı kınadığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatılması ve faillerinin bulunması talimatını verdiği kaydedildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada da UNIFIL birliklerine düzenlenen saldırı kınandı.

Hizbullah'tan yalanlama

Hizbullah ise UNIFIL'e yönelik söz konusu saldırıyla bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiği ifade edildi.

Bölge halkı ile UNIFIL ve Lübnan ordusu arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemine işaret edilen açıklamada, özellikle mevcut hassas koşullarda UNIFIL'in hareketlerinde Lübnan ordusuyla koordinasyon içinde olması gerektiği vurgulandı.