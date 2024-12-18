UnitedHealthcare CEO'suna cinayet suçlaması - Son Dakika
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UnitedHealthcare CEO'suna cinayet suçlaması

Brian Thompson'ın öldürülmesiyle ilgili Luigi Mangione terör eylemi ile suçlanıyor.

18.12.2024 00:46
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NEW ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione'ye, "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlaması yöneltildi.

Savcılar, cinayet zanlısı Mangione'nin terör eylemi olarak cinayeti işlediğini belirtirken, Mangione'nin New York'taki avukatı, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

New York eyaleti yasalarına göre böyle bir suçlama, iddia edilen suçun "sivil bir nüfusu korkutmak veya zorlamak, korkutma veya zorlama yoluyla bir hükümet biriminin politikalarını etkilemek ve cinayet, suikast veya adam kaçırma yoluyla bir hükümet biriminin davranışını etkilemek" amacıyla işlenmesi halinde yapılabiliyor.

Manhattan Bölge Savcılığı yetkilileri, 9 Aralık'ta, Thompson'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Luigi Mangione'nin "cinayetle" yargılanacağı açıklamıştı.

Sağlık sigorta şirketi CEO'suna saldırı

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Son 20 yıldır UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021'den bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi motivasyonla yapıldığı konusunda ellerinde henüz bir bilgi olmadığını açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduğunu açıklayarak, Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Zanlının kimliği açıklanmıştı

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, düzenlenen basın toplantısında, polise yapılan ihbar üzerine restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan zanlının, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşında Luigi Mangione olduğu bilgisini vermişti.

NYPD başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin restoran çalışanı tarafından ihbar edildiği ve üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcı ile yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" ve New York'a getirildikten sonra hakkındaki suçlamaların açıklanacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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