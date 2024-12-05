UnitelmaSapienza'dan Ankara'da Açık Kapı Günü Etkinliği - Son Dakika
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UnitelmaSapienza'dan Ankara'da Açık Kapı Günü Etkinliği

UnitelmaSapienza\'dan Ankara\'da Açık Kapı Günü Etkinliği

İtalya'nın La Sapienza Üniversitesi'ne bağlı UnitelmaSapienza, Ankara'daki Casa Italia'da düzenlediği Açık Kapı Günü etkinliği ile gençlere uluslararası eğitim fırsatları sundu. Etkinlikte, İtalyan diploması alma imkanları ve yenilikçi uzaktan eğitim programları tanıtıldı.

05.12.2024 18:14  Güncelleme: 18:16
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İTALYA'daki özel üniversite La Sapienza'nın dijital kampüsü UnitelmaSapienza tarafından Ankara'daki Casa Italia'da Açık Kapı Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, 2021 yılında açılışı yapılan Türk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ilk büyük buluşmalardan biri olarak dikkat çekti. Etkinlikte, UnitelmaSapienza'nın dünya genelinde geçerli olan İtalyan diploması alma imkanı, gençlere sunduğu uluslararası deneyim fırsatları ve yenilikçi uzaktan eğitim programları tanıtıldı.

UnitelmaSapienza Rektörü Prof. Bruno Botta, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Amacımız, yurt dışında eğitim almak ve uluslararası bir deneyim yaşamak isteyen gençlere ulaşmak, onların ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlamak. Bu hedef doğrultusunda eğitim alanındaki global vizyonumuzu Türkiye'ye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Etkinlik, Polo Didattico Turco temsilcisi Musa Toprak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Üniversiteyi temsilen etkinliğe katılan delegasyon arasında, Genel Müdür Mauro Giustozzi, Prof. Rosella Castellano, Basın ve İletişim Müdürü Roberto Sciarrone ve Rektörlük Özel Kalem Sorumlusu Margherita Mazzola yer aldı. Delegasyon, etkinlik boyunca Türk gençleriyle bir araya gelerek üniversitenin eğitim olanaklarını detaylı bir şekilde anlattı ve uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Türk öğrenciler, UnitelmaSapienza'nın sunduğu dijital eğitim olanakları sayesinde, İtalya'nın yüksek eğitim kalitesine erişme ve uluslararası geçerliliği olan bir diploma alma şansı yakalıyor. Üniversitenin çevrim içi eğitim modeli, geleneksel sınıf ortamını uluslararası bir bağlama taşıyarak öğrencilere esneklik sağlıyor. Ayrıca öğrenciler, uzaktan eğitimin sağladığı özgürlükle kariyer planlarını şekillendirme ve farklı disiplinlerde bilgi sahibi olma fırsatına sahip oluyorlar.

Casa Italia Ankara bünyesinde yer alan Türk Eğitim Merkezi'nin açılışıyla Türkiye'de uluslararası bir akademik topluluğun temellerini atan UnitelmaSapienza, İtalya ve Türkiye arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel UnitelmaSapienza'dan Ankara'da Açık Kapı Günü Etkinliği - Son Dakika

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